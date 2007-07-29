رئیس جدید سازمان بازنشستگی کشوری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر ،وزیر رفاه و تامین اجتماعی در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان بازنشستگی کشوری گفت: زمان تصمیم گیری برای انتخاب رئیس جدید 1 ماه طول کشید که این مدت فرصت بسیار مناسبی برای بررسی نظرات افراد و انتخاب شایسته ترین فرد برای تصدی ریاست سازمان بازنشستگی کشوری بود.

وی با تاکید بر آسودگی روانی در مجموعه بزرگ رفاه و تامین اجتماعی افزود: بهترین نوع مدیریت آن است که فضایی سرشار از آرامش و به دور از چند گانگی در سازمان تابعه وزارت رفاه ایجاد شود.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی، با اشاره به اهمیت سازمان بازنشستگی ، به ایجاد مطالبات معنوی برای اقشار جامعه ، تاکید کرد و افزود: ایجاد اینگونه مطالبات به حفظ کرامت انسان ها کمک می کند.

مصری ، خواستار پیگیری بیشتر سازمان بازنشستگی در مورد اجرایی شدن طرح های نظیر خانه های مهر و کارت منزلت بازنشستگان شد.