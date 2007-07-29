فراهم بودن امکانات زیربنایی از مزایای استقرار در شهرک های صنعتی است

بهمن سیروسیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: صدور مجوز ساخت و ساز بنا و گواهی پایان کار در کوتاه ترین زمان ممکن به صورت رایگان، دریافت حق انتفاع از تاسیسات زیربنایی به صورت 30 درصد نقد و 70 درصد اقساط، پنج درصد بخشودگی در دریافت حق انتفاع از ایثارگران و نخبگان و واگذاری اداره شهرک پس از بهره برداری به هیئت امنای منتخب شهرک از دیگر مزایای استقرار در شهرک های صنعتی است.

وی افزود: شهرک صنعتی نظرآباد علاوه بر برخورداری از مزایای فوق، امتیازاتی از جمله تخصصی بودن شهرک در برخی زمینه ها، دسترسی آسان به شهرک، استقرار واحدهای صنعتی همگن در راستای ایجاد تعامل و همکاری سازنده، نزدیک بودن به منابع مهم کشاورزی به منظور تامین مواد اولیه صنایع غذایی و نزدیکی به منابع مهم صنعتی نظیر شهر صنعتی البرز و شهرک صنعتی اشتهارد را داراست.

این مسئول خاطرنشان کرد: این شهرک توانایی استقرار صنایع غذایی، شیمیایی، فلزی، برق و الکترونیک را داراست و در 75 کیلومتری اتوبان تهران - قزوین واقع شده است که به لحاظ دسترسی راه نیز شرایط مطلوبی را برای صاحبان صنایع ایجاد می کند.

سیروسیان یادآور شد: وسعت اراضی شهرک حدود 240 هکتار است که از این میزان 152 هکتار صنعتی و 28 هکتار فضای سبز و بقیه به معابر و سایر فضاهای مورد نیاز شهرک اختصاص دارد.

مدیر شهرک صنعتی نظرآباد عنوان کرد: این شهرک دارای تاسیسات زیربنایی نظیر آب، برق، گاز، مخابرات و تصفیه خانه است و به دنبال رفع کسری ها و کمبودها و ایجاد امکانات و شرایط مورد نیاز کارخانجات است.