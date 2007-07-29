اخبار کوتاه حوزه هنری از استان مرکزی

- به گزارش مهر در اراک به نقل ازحوزه هنری استان مرکزی، به مناسب آغاز ایام البیض و مراسم معنوی اعتکاف، 10 تن از عکاسان خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی برای عکاسی و به تصویر کشیدن این مراسم معنوی به مساجد سطح شهر اراک اعزام شدند تا از این مراسم معنوی و روح بخش عکاسی نموده و عکس های مذکور را به صورت نمایشگاه عکس در معرض دید عموم قرار دهند. این برنامه جهت آشنایی و ترغیب جوانان به امر نیکو و زیبای اعتکاف انجام می شود تا در آینده استقبال بیشتری از امر اعتکاف صورت گیرد.



- حوزه هنری استان مرکزی در جشنواره بین المللی نمایش های آئینی سنتی شرکت کرد. نمایش "شبیه نامه جعفر طیار" کاری از کانون نمایش های آئینی واحد نمایش حوزه هنری استان مرکزی به کارگردانی اسماعیل مجللی و بازی حسن مجللی، محمد زمانی، تقی عبدالله زاده، مصطفی مجللی، صفرعلی شریفی، احمد قهیقه و فرامرز زمانی به بخش مسابقه دوازدهمین جشنواره بین المللی آئینی سنتی راه یافت. در این جشنواره که براساس نمایش های سنتی برگزار می شود گروه های نمایشی ایران و چندین کشور دنیا از تاریخ یکم تا ششم شهریور سال جاری در تهران به رقابت خواهند پرداخت.

