" نمدهای ایران " در قالب کتاب معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر ، لطیف روحانی ، سرپرست اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی گفت: " نمدهای ایران " حاصل پژوهش در منطقه گرگان و رشت ، توسط محمود جوادی پور تالیف شده است.

وی تصریح کرد: این کتاب با کاغذهای گلاسه در 470 صفحه و تیراژ دو هزار جلد چاپ خواهد شد.

سرپرست اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگ و ارتباطات سازمان با اشاره به اینکه به منظور چاپ کتاب " نمدهای ایران " 176 میلیون ریال هزینه شده است ، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این کتاب تا پایان تابستان امسال عرضه خواهد شد.