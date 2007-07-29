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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۲۹

" نمدهای ایران " در قالب کتاب معرفی می شوند

از سوی معاونت فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری فرهنگستان هنر ، کتاب " نمدهای ایران " منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، لطیف روحانی ، سرپرست اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی  گفت: " نمدهای ایران " حاصل پژوهش در منطقه گرگان و رشت ، توسط محمود جوادی پور تالیف شده است.

وی تصریح کرد: این کتاب با کاغذهای گلاسه در 470 صفحه و تیراژ دو هزار جلد چاپ خواهد شد.

سرپرست اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگ و ارتباطات سازمان با اشاره به اینکه به منظور چاپ کتاب " نمدهای ایران " 176 میلیون ریال هزینه شده است ، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این کتاب تا پایان تابستان امسال عرضه خواهد شد.

کد مطلب 525740

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