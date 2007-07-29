شهروندان نمونه تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر ، روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد، این جشنواره در راستای گرامیداشت یکصدمین سالگرد تاسیس بلدیه تهران با هدف فراهم کردن حضور فعال شهروندان برای هدایت و راهبری مطلوب مدیریت شهری اجرا می شود.

بر این اساس، نخستین جشنواره شهروند نمونه سرآغاز و تحول مثبتی برای مشارکت شهری در سطح محلات و همگرایی شهروندان با یکدیگر است.

شهروندان نمونه در این جشنواره بر اساس منشور شهروندی که با همیاری قوه قضاییه تدوین می شود گزینش خواهند شد.

موسسات تحقیقاتی و پژهشی، برگزار کنندگان این جشنواره را به منظور گزینش شهروندان نمونه یاری می دهند.

همچنین تولید پازل از نمادهای تهران و توزیع در مراکز فرهنگی هنری ،ساخت بزرگترین پازل جهان از برج میلاد به عنوان نماد تهران ،ایجاد 100 خانه فرهنگ مجازی در سطح محلات ا ز دیگر برنامه هایی است که به منظور گرامیداشت یکصدمین سالگرد تاسیس بلدیه تهران از سوی فرهنگسرای تهران برگزار می شود.

بر اساس این گزارش طراحی و انتشار تمبر در راستای هویت این فرهنگسرا و تهیه نمادهای شهر تهران نیز منتشر خواهد شد.