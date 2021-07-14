تنش آبی در پاوه به بحران تبدیل شده است/کاهش ۳۵ درصدی بارش در پاوه

جلیل بالایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرایط جغرافیایی شهرستان پاوه به گونه‌ای است که باید برای شهرها و روستاهای پاوه متناسب با شرایط منطقه تصمیم گیری کرد و تأمین منابع آب از طریق مخازن و پمپاژ از چشمه‌ها توسط خطوط انتقال صورت می‌گیرد.

وی افزود: تنش آبی در شهرستان پاوه به بحران تبدیل شده و بر اساس آمار شهرستان پاوه با کاهش بیش از ۳۵ درصدی بارش‌ها مواجه است که میزان بارش را به ۴۵۰ میلی متر کاهش داده.

سرپرست فرمانداری شهرستان پاوه تصریح کرد: بارش‌ها در شهرستان پاوه عمدتاً سیلابی بوده و عدم توانایی مخازن برای ذخیره طولانی مدت آب و پراکندگی روستاها از علل کم آبی پاوه محسوب شده و بیشتر، بارش برف منجر به تقویت منابع زیرزمینی و چشمه‌ها می‌شود.

بالایی با اشاره به بازدید میدانی صورت گرفته از تمام نقاط شهرستان پاوه بیان کرد: در ۱۰ روز گذشته از تمام شهرها و روستاها بازدید میدانی صورت گرفته و مشکلات کم آبی از طریق خطوط انتقال، بهسازی چشمه‌ها و آبرسانی سایر در حال رفع شدن است.

وی خاطر نشان کرد: بیشتر جمعیت شهرستان پاوه در شهر پاوه متمرکز بوده و با انجام خط انتقال هانی کوان در شهر پاوه مشکل کم آبی وجود ندارد و از پنج شهر پاوه تنها یک شهر بانه وره به دلیل عدم اطمینان منبع آب با مشکل مواجه است و شهرهای نوسود، نودشه و باینگان نیز دارای مسئله حاد تأمین آب نیستند.

سرپرست فرمانداری شهرستان پاوه گفت: هم اکنون شهر بانی وره به همراه ۱۰ روستا دیگر از طریق تانکرهای منطقه آبرسانی می‌شوند و تعدادی دستگاه پمپاژ برای روستاهای جدید شهرستان پاوه نصب و برای روستاهای چورژی، خانقاه و دوریسان خط انتقال جدید تعریف شده است.

بالایی با اشاره به مشکل تأمین آب باغات پاوه افزود: باغات پاوه سرمایه اقتصادی، طبیعی و معیشتی شهرستان محسوب می‌شوند و تأمین آب برای باغات در اولویت قرار گرفت که امروز با انتقال آب چشمه بل به باغات نودشه بخشی از نگرانی مردم کاسته شد و تأمین آب روستا خانقاه خط انتقال پساب تصفیه خانه در نظر گرفته شده و در حال طی مراحل پایانی است.

وی خاطر نشان کرد: از مجموع چهار هزار هکتار باغات پاوه نزدیک به ۲ هزار هکتار به روش‌های قدیمی در حال آبیاری است.

سرپرست فرمانداری شهرستان پاوه تاکید کرد: مشکلات آبی شهرستان پاوه احصا و راهکارهای آن مشخص شده و باید اقدامات در نظر گرفته شده با جدیت دنبال شود و مردم شهرستان پاوه نیز همکاری خوبی با مسئولان داشته و خود مردم در حال مدیریت منابع آبی در بخش مصرف خانگی و کشاورزی هستند.