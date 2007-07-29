مصوبه جدید دولت برای کاهش هزینه برق مردم مناطق گرمسیر

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هیئت وزیران الگوی مصرف مناطق مختلف گرمسیر کشور در ماه های گرم سال بین 500 تا سه هزار کیلو وات ساعت تعیین شده است .این مصوبه مناطق گرم و مرطوب کشور را به چهار منطقه گرمسیر یک ، دو ، سه و چهار تقسیم کرده است و برای شهرهای مختلف هرمنطقه، مدت و دوره زمانی مشخص گرما را تعیین نموده است .

الگوی مصرف برق خانگی در ماه های تابستان در مناطق عادی و شهریور ماه در شهرهای بافق ، کاشان ، آران ، ‌بیدگل ، قم ، ‌گرمسار و خور و بیابان "300" کیلووات ساعت در ماه و الگوی مصرف برق خانگی ماه های گرم برای منطقه گرمسیر یک "3000" ، گرمسیر دو"2000" ، گرمسیر سه‌"1000" و گرمسیر چهار "500" کیلووات ساعت در ماه تعیین شده است .

همچنین وزارت نیرو موظف شده است با اطلاع رسانی مناسب در خصوص تعرفه ها ، الگوهای مصرف مناطق مختلف و راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی برق ، زمینه کاهش مصرف مشترکین پرمصرف خانگی و سایر مصارف (تجاری) را فراهم سازد . بر اساس این مصوبه ، در هر صورت حداکثر متوسط پرداختی مشترکین خانگی بابت هر کیلووات ساعت انرژی مصرفی به دو برابر قیمت آزاد برق محدود می گردد و الگوی مصرف برق مشترکین سایر مصارف (تجاری) معادل ظرفیت انشعاب اختصاص داده شده به آنها است.