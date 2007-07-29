استفاده از گذرگاه العوجا به جای گذرگاه رفح / شلیک خمپاره به یک پایگاه نظامی صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، در پی توافق دیروز مصر و رژیم صهیونیستی در مورد ورود 600 فلسطینی سرگردان در مرزهای مشترک مصر و نوارغزه به اراضی فلسطین، 100تن از این فلسطینیان امروز از طریق گذرگاه العوجاء وارد فلسطین اشغالی و سپس از طریق گذرگاه ایرز وارد نوارغزه خواهند شد.

این 600 فلسطینی را زنان، کودکان و بیماران تشکیل می دهند.

خبرگزاری فرانسه نیز امروز از فوت یکی از فلسطینیان سرگردان در مرزهای مشترک مصر و نوارغزه خبر داد. این فلسطینی که در انتظار ورود به نوارغزه بود به دلیل بیماری سرطان و وخامت حالش شب گذشته فوت کرد.

گفتنی است پس از کنترل حماس بر نوارغزه در تاریخ 15 ژوئن و بستن گذرگاه رفح از سوی رژیم صهیونیستی بیش از 6 هزار فلسطینی در انتظار ورود به نوارغزه در مرزهای مشترک این منطقه و مصر به سر می برند.

روزنامه الوطن عربستان سعودی نیز از دیدار ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان و "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اوایل ماه آینده خبر داد. به گفته منابع آگاه، راههای از سرگیری مذاکره در مورد تشکیل دولت فلسطین، از جمله موضوعات مورد بحث در این دیدار خواهد بود.

از سوی دیگرتیپ ناصر صلاح الدین شاخه نظامی کمیته های مقاومت مردمی و گردانهای شهدای الاقصی شاخه نظامی جنبش فتح امروز یک پایگاه اسرائیلی موسوم به پایگاه کارنی را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.