تست تشخیص کرونا برای ۸۵ هزار اردبیلی

حسن اصغری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۴۴ درصد از این تست کرونا مثبت و مابقی منفی اعلام شده که تمام تلاش دانشگاه علوم پزشکی بر این است تا با کمترین تلفات و خسارت از موج پنجم کرونا عبور کنیم که در این زمینه همراهی و همکاری عمومی شهروندان ضروری به نظر می‌رسد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل تصریح کرد: در ۱۶ ماه سپری شده از شیوع بیماری کرونا در استان اردبیل بیش از ۱۷۴ هزار سی. تی. اسکن انجام شده که ۳۳ درصد این عملیات تشخیصی همراه با درگیری ریوی بیماران کرونایی بوده که عملیات درمان و نجات‌بخشی آنها انجام شده و بخشی از این بیماران نیز فوت کردند.

اصغری افزود: همچنان مراکز بیمارستانی استان اعم از امام خمینی، امام رضا و تأمین اجتماعی آمادگی پذیرش بیماران کرونایی را دارد ولی تمرکز ما بیشتر بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم و تزریق واکسن خارجی و داخلی است تا در ماه‌های آینده بتوانیم این ویروس سرکش را کنترل کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: با همکاری سپاه و بسیج در محلات مختلف بیماریابی و قرنطینه خانگی بیماران کرونایی در حال انجام است تا شهر اردبیل از وضعیت قرمز و مشگین‌شهر و پارس‌آباد نیز از وضعیت نارنجی بیرون آیند.

اصغری به تجمع بیماران در مطب پزشکان و برخی از مراکز درمانی اشاره کرد و ادامه داد: تذکر لازم به صاحبان این مجموعه‌ها ارائه شده تا نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی حساسیت بیشتری را داشته باشند.

وی در مورد آخرین وضعیت واکسیناسیون علیه بیماری کووید ۱۹ نیز اضافه کرد: تاکنون در استان اردبیل بیش از ۱۰۰ هزار دز واکسن تزریق شده که در مرحله اول ۷۰ هزار دز و در مرحله دوم ۳۰ هزار دز برای گروه‌های سنی پرخطر و سالخورده تزریق شده است.

اصغری از گروه‌های سنی بالای ۶۰ سال در مناطق روستایی و ۶۵ سال به بالا در مناطق شهری خواست تا با در دست داشتن کارت ملی به مراکز تجمیعی مراجعه کنند.

وی تعداد مراکز تجمیعی تزریق واکسن ضد کرونا را در اردبیل چهار مرکز، در پارس‌آباد دو مرکز، مشگین‌شهر و گرمی هر کدام یک مرکز اعلام کرد و ادامه داد: این افراد نباید منتظر تماس تلفنی یا ارسال پیامک باشند.

اصغری بیان کرد: در روستاها نیز گروه‌های سنی اعلام شده در خانه‌های بهداشت اقدام به تزریق واکسن می‌کنند و همکاران ما به صورت ده‌گردشی سعی می‌کنند تا به روستاهای دورافتاده نیز سرکشی و تزریق واکسن را انجام دهند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل تصریح کرد: در زمان تزریق واکسن نیازی به ممنوعیت استفاده از داروها و یا تغذیه وجود ندارد بلکه افراد به صورت عادی می‌توانند با خوردن صبحانه و مصرف داروهای خود تزریق واکسن را انجام دهند و تنها توصیه ما به افراد دارای تب شدید است که بعد از بهبودی باید به مراکز تجمیعی مراجعه کنند.