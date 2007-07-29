حجت الاسلام سید رضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز، درگفتگو با خبرنگار مهرافزود: مطمئنا مردم در انتخابات مجلس هشتم به افرادی رای می دهند که دارای جاذبه های ارزشی و مورد پذیرش نظام و جامعه اسلامی باشند، پس در این بین نمی توان برای افرادی که تنها شعار می دهند و با ظاهر سازی قصد دارند نظر مردم را به خود جذب کنند، جایگاهی متصور شد .

وی با اشاره به اینکه هرچه ازانقلاب اسلامی ایران بیشتر می گذرد مردم نسبت به آرای خود حساس تر و آگاه تر می شوند، پیش بینی کرد: تحول ویژه و همگانی که در انتخابات مجلس هشتم روی خواهد داد این است که مردم به خصوص در شهرهای بزرگ زمینه را برای حضور افراد معتدل، معتقد و سرشناس فراهم کرده و از حضور افراطی ها و افراد غیرکارآمد ناشناخته در مجلس جلوگیری کنند.

حجت الاسلام اکرمی، فعالیت های اخیر سیاسیون و حساسیت و پیگیری احزاب و گروه های سیاسی را نوید بخش برگزاری انتخاباتی باشکوه دانست و اظهارداشت: با رویکردی که گروه های سیاسی در حرکت به سمت اعتدال داشته اند و پیگیری که مردم نسبت به این امر از خود نشان داده اند، امیدواریم انتخابات مجلس هشتم با حضور فعال تمامی گروه های سیاسی و مردم برگزار شود.

وی ادامه داد: تحرک های حزبی و فعالیت های گروه های سیاسی در این برهه از زمان که حدود هشت ماه تا انتخابات فرصت باقی مانده، تنها پیش فرضی برای مجلس است و تا زمان مشخص نشدن مصادیق، جهت گیری های گروه ها برای تحقق اهدافشان مشخص نخواهد بود.

این عضو جامعه روحانیت مبارز، در خصوص معیارهای پذیرفته شده در جبهه اصولگرایی و تصمیم گیری گروه یازده نفره تصریح کرد: گروه های اصولگرا تا کنون نشان داده اند که نسبت به معیارها هیچ گونه اختلاف نظری ندارند، بنابراین مصادیقی که توسط جبهه متحد اصولگرایان انتخاب می شوند، پیرو این معیارها خواهند بود.

وی در خصوص حضور جامعه روحانیت مبارز در انتخابات مجلس هشتم نیزگفت: جامعه روحانیت مبارز از دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون همیشه در انتخابات حضوری فعال داشته و مردم را نسبت به این کار ترغیب کرده است، و برای انتخابات مجلس هشتم نیز، باتوجه به فرصت باقی مانده، تاکنون تصمیمی اتخاذ نشده است.

اکرمی در پایان خاطرنشان کرد: اگر گروه های سیاسی نسبت به مفاهیم، ارزش ها و معیارهای مورد پذیرش خود تعریف جامعی به مردم ارائه دهند، مردم نسبت به انتخاب آنان با دقت نظر بیشتری عمل می کنند.