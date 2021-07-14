شایعه حضور گزینشی خبرنگاران در شورای شهر تهران ششم کذب محض است

مهدی بابایی منتخب شورای شهر ششم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتشار مطلبی مبنی بر حضور گزینشی خبرنگاران در جلسات علنی شورای ششم، گفت: این خبر را از اساس تکذیب میکنم و قطعاً چنین رویهای در شورای ششم وجود نخواهد داشت.
وی افزود: خبرنگاران پل ارتباطی شورا با شهر و شهروندان هستند و شورای شهر با آنها ارتباط و تعامل خوبی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: یکی از اصلی ترین رویههای شورای ششم شفافیت است و در همین راستا هرگز چیزی تحت عنوان حضور گزینشی خبرنگاران نخواهیم داشت بلکه اهالی رسانه باید از همه طیفها در جلسات حضور داشته باشند و مسائل را بازتاب دهند.
بابایی تاکید کرد: این موضوع یک شایعه بی اساس است و به طور کلی آن را تکذیب میکنم.
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