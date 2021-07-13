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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱:۴۰

رسانه های عراقی خبر دادند؛

خنثی‌سازی نقشه تروریستی برای عملیات خرابکارانه در «عید قربان»

خنثی‌سازی نقشه تروریستی برای عملیات خرابکارانه در «عید قربان»

فرماندهی ضدتروریسم اقلیم کردستان عراق از موفقیت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این دستگاه در خنثی سازی یک طرح تروریستی در اربیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، فرماندهی ضدتروریسم اقلیم کردستان عراق در یک بیانیه از موفقیت نیروهای تحت امر این دستگاه در خنثی سازی یک نقشه تروریستی در اربیل خبر داد.

بر اساس این اعلام، فرماندهی ضد تروریسم اقلیم کردستان عراق موفق شده است برنامه‌ریزی تروریست‌ها برای اجرای یک عملیات خرابکارانه در روز عید قربان در اربیل را ناکام بگذارد.

گفته شده که هدف این عملیات تروریستی تخریب اماکن و زیرساخت‌های دولتی و به خاک و خون کشاندن شهروندان عراقی بوده است.

فرماندهی ضد تروریسم اقلیم کردستان عراق همچنین اعلام کرد که تمامی ۱۰ تروریستی که در این عملیات شرکت داشته و طرح آن را چیده‌اند، به دست نیروهای اطلاعاتی این دستگاه امنیتی بازداشت شدند.

کد مطلب 5257506

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    نظرات

    • محمد عبدی IR ۰۸:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام .ده نفر تروریست باید به اشــــد مجازات برسند وسلام
    • ایران IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      1 0
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      این چه تیمی بوده که اسم نداره ؟
    • محمد IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      0 0
      پاسخ
      عید قربان از عیدهای قدیمی مسلمانان هست. از نیروهای اربیل که مانع این عملیات تروریستی شده اند تشکر میکنم.

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