به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، فرماندهی ضدتروریسم اقلیم کردستان عراق در یک بیانیه از موفقیت نیروهای تحت امر این دستگاه در خنثی سازی یک نقشه تروریستی در اربیل خبر داد.

بر اساس این اعلام، فرماندهی ضد تروریسم اقلیم کردستان عراق موفق شده است برنامه‌ریزی تروریست‌ها برای اجرای یک عملیات خرابکارانه در روز عید قربان در اربیل را ناکام بگذارد.

گفته شده که هدف این عملیات تروریستی تخریب اماکن و زیرساخت‌های دولتی و به خاک و خون کشاندن شهروندان عراقی بوده است.

فرماندهی ضد تروریسم اقلیم کردستان عراق همچنین اعلام کرد که تمامی ۱۰ تروریستی که در این عملیات شرکت داشته و طرح آن را چیده‌اند، به دست نیروهای اطلاعاتی این دستگاه امنیتی بازداشت شدند.