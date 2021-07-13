به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی سه شنبه شب در نشست خبری پس از بازی مقابل پیکان اظهار کرد: این بازی جزو بازی‌های قشنگ لیگ نبود و ریتم بازی به سمتی نرفت که دوست داشتیم بازی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان گفت: در این نوع بازی‌ها اتفاقات است که روی نتیجه تأثیر می‌گذارد. شرایطی که پیکان از لحاظ نوع و کیفیت بازی دارد باعث می‌شود قسمتی از بازی تخریب شود و قسمتی از بازی را هم آنها با روش‌های خودشان جلو می‌برند.

وی ادامه داد: این مسئله کاملاً قابل احترام است و ما باید سریعاً ضد آن سبک را داشته باشیم، در نیمه اول دو تیم بهتر بازی کردند ولی در نیمه دوم اتفاقات بازی ما را رو به عقب می‌برد.

وی افزود: پیکان از تمامی نقاط زمین می‌تواند شما را به سمت دروازه خودتان هول بدهد و این یک مزیت است. اوت دستی تبدیل به کرنر می‌شد و دوباره کرنر تبدیل به اوت دستی می‌شد و برای هر اوت دستی هم زمانی طول می‌کشید و این باعث می‌شود ما تحت فشار قرار بگیریم.

ربیعی افزود: ما بابت ضربات ایستگاهی و اوت‌های دستی پیکان تحت فشار قرار می‌گرفتیم. خودمان هم می‌توانستیم توپ بهتری در ارسال‌ها داشته باشیم و ضربه نهایی را بهتر بزنیم. شرایط بازی طوری بود که دو تیم موقعیت‌های زیادی را ایجاد نکردند و در واقع موقعیت‌ها روی اتفاقات بازی رخ داد.

سرمربی مس رفسنجان در پاسخ به این سوال که اوت دستی تبدیل به یک تاکتیک شده است، اظهار کرد: کاملاً تاکتیک نیست و حتی یک مزیت است. هر کسی به تاکتیک این تیم گلایه کند اشتباه می‌کند. در فینال یورو هم دیدیم انگلستان نفری را داشت که برایشان اوت دستی بلند می‌انداخت. با همین حالت خیلی خوب توانستند ما را به عقب برانند ما هم این را می‌دانستیم این یک توانایی فردی است.

ربیعی بیان کرد: پیکان باشگاهی است که هر سال در بحث استعدادیابی و پرورش جوانان قوی کار می‌کند. بچه‌هایی که امروز در زمین دیدم همکارانم گفتند از ۳-۴ سال پیش آنها چه کار کرده‌اند و تارتار هم آنها را به درستی هدایت می‌کند در کل پیکان تیم خوب و منسجمی است. هر دو می‌توانستیم برنده باشیم و هر تیمی فرصت‌طلب‌تر بود می‌توانست به برد برسد.

وی در خصوص داوری این مسابقه گفت: قضاوت گرجی مشکل‌دار نبود. اما اگر برخی مواقع در مورد داوری صحبت نکنم در حق مس رفسنجان اجحاف می‌شود. اتفاق تأثیرگذاری در زمین نیفتاد اما داور تجربه کافی را برای لیگ برتر نداشت. در بازی مس و پیکان اگر یک اوت دستی هم را اشتباه بگیرید می‌تواند منجر به خطر شود. مقابل پیکان اگر کنار محوطه جریمه یک ضربه ایستگاهی بدهید خطر کمتری دارد تا اوت دستی بدهید.

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان افزود: اشتباه داور در گرفتن یک اوت دستی می‌تواند تیم مقابل را تحت فشار قرار بدهد. داور امروز با تیم مس رفسنجان خوب نبود. در جاهایی با او اختلاف‌نظر دارم و حتی صحنه‌های ۵۰-۵۰ هم به نفع‌مان نبود. موارد مستقیم مثل پنالتی نبود اما بعضی صحنه‌ها را اگر دوباره بازدید کنند در تصمیم‌شان تجدیدنظر خواهند کرد.

ربیعی درباره بقای مس رفسنجان در لیگ برتر نیز گفت: سال گذشته سه هفته مانده به پایان لیگ دسته اول توانستیم به لیگ برتر صعود کنیم. امسال برنامه‌ریزی تثبیت و حضور در لیگ برتر بود و خوشحالم که سه هفته زودتر توانستم تیم را در لیگ برتر نگه دارم. فکر می‌کنم مأموریت‌هایم را انجام دادم. نقدهایی به ما وارد است و باید نقاط ضعف‌مان را برطرف کنیم.