تحقق طرح جامع حمل و نقل در گرو حمایت های دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود صفارزاده ، مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک همه کمبود ها و نیازهای شهر تهران مدنظر قرار گرفته و بر این اساس اولویت های کاری مشخص شده است.

وی افزود: در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک برنامه ها و اهداف تا سال 1400 مشخص شده و در قالب پیشنهاد و یا یک افق ارایه خواهد شد اما تحقق آن تنها به حمایت های دولت بستگی دارد و در واقع ضمانت اجرایی تحقق آن بودجه است.

وی تصریح کرد: سیستم حمل و نقل عمومی در حال حاضر با کمبودهای زیادی دست به گریبان است و با افزایش تعداد سفرها طی سال های آینده مطمئنا مشکلات افزایش خواهد یافت بر این اساس باید با برنامه ریزی دقیق پیش رفت و در راستای توسعه و ارتقا کیفیت سیستم حمل و نقل عمومی گام برداشت.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک ضمن بیان آنکه به دلیل نبود طرح جامع تا کنون هرکس به میل خود برای سیستم حمل و نقل عمومی تصمیمی گرفته است گفت: با اجرای طرح جامع ، می توانیم از سیستم یکپارچه حمل و نقل و ترافیک بهره مند شویم و دیگر شاهد تصمیمات سلیقه ای نباشیم.

دکتر محمود صفارزاده افزود: بخشی از طرح جامع مربوط به مباحث زیر ساختی است و بخشی دیگر در مورد تجهیزات نرم افزاری و مدیریت ترافیک طرح شده است تا همزمان با توسعه سیستم حمل و نقل عمومی سطح تجهیزات و امکانات ارتقا یابد.