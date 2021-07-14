رشد قدرتمند اقتصاد سنگاپور در سه ماهه دوم ۲۰۲۱

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، گزارش وزارت تجارت و صنعت سنگاپور منتشر شد و نشان داد اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم امسال با جهش قدرتمندی همراه شده و از بدترین افت اقتصادی خود که در سال گذشته به علت پاندمی کرونا به آن دچار شده بود بازگشته است.

طبق این گزارش اقتصاد سنگاپور ۱۴.۳ درصد در سه ماهه دوم امسال نسبت به سال گذشته جهش کرده است که این بزرگترین جهش اقتصادی سه ماهانه این کشور در ۱۱ سال اخیر است.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که اقتصاد سنگاپور در ۳ ماهه دوم امسال حداکثر ۱۴.۲ درصد رشد کند.

اما این رشد قدرتمند به علت مقایسه با ۳ ماهه دوم سال گذشته بوده است که اقتصاد تحت فشار پاندمی کرونا متوقف شده بود. طبق گزارش این وزارتخانه اقتصاد سنگاپور نسبت به سه ماهه اول امسال ۲ درصد افت کرده است.

علت این افت هم این است که سنگاپور در مواجهه با موج جدید کرونا محدودیت‌های فاصله گذاری اجتماعی جدیدی را از اواسط ماه می آغاز کرده است.