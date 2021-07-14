دغدغه «طلایی» پیش از حضور شاگردانش در رقابتهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی قهرمانی نوجوانان جهان در روزهای ۲۸ تیر تا سوم مرداد ماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می‌شود که بر این اساس آزادکاران نوجوان با سرمربیگری محمد طلایی روز ۲۶ تیر راهی این کشور می‌شوند.

البته این تیم در حالی پای به مسابقات جهانی خواهد گذاشت که شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های پیرامون این بیماری باعث شد نوجوانان نتوانند در میادین تدارکاتی داخلی و خارجی شرکت کنند. این در حالیست که کشتی گیران این رده سنی می‌بایست قبل از حضور در میادین بزرگی همچون رقابتهای جهانی، در چندین مصاف تدارکاتی خارجی حضور می‌یافتند.

گویا همین موضوع تنها دغدغه کادر فنی تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات جهانی است و به گفته سرمربی این تیم، فرصت کافی برای آنالیز و ارزیابی توان تیمی در برابر حریفان خارجی وجود نداشت.

در همین راستا محمد طلایی در آستانه اعزام تیم کشتی آزاد نوجوانان به مجارستان به خبرنگار مهر گفت: محدودیت‌های کرونایی و لغو بسیاری از مسابقات داخلی و خارجی باعث شد تا نتوانیم ارزیابی دقیقی از ملی‌پوشان کشورمان برای رویارویی با رقبای خارجی داشته باشیم. متأسفانه رقابت‌های قهرمانی آسیا لغو شد و سپس هیچ تورنمنت دیگری هم در این رده سنی برگزار نشد.

طلایی افزود: این مشکلات باعث شد تا نتوانیم مثل سال قبل حتی یک تورنمنت چند جانبه برگزار کنیم تا توان ملی‌پوشان و نقاط ضعف و قوت آن‌ها برای مصاف با کشتی‌گیران خارجی را بسنجیم. بدیهی است نمی‌توان با قاطعیت در خصوص مسابقات جهانی و عملکرد کشتی‌گیران در این رقابت‌ها پیش بینی کرد و با اطمینان از رفتن روی سکو حرف زد.

به گفته سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان اگر رقابت‌های قهرمانی آسیا برگزار می‌شد، احتمال ارزیابی دقیق‌تر توان تیمی و حتی تغییر در برخی اوزان اعزامی به جهانی وجود داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم کشتی آزاد ایران برای حضور در رقابتهای جهانی به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: حسین احمدی

۴۸ کیلوگرم: علی یحیی پور

۵۱ کیلوگرم: علی خرم دل

۵۵ کیلوگرم: شهداد خسروی

۶۰ کیلوگرم: محمدرضا شاکری

۶۵ کیلوگرم: علی رضایی

۷۱ کیلوگرم: سیدحسن اسماعیل نژاد

۸۰ کیلوگرم: مجید باقری

۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل یاراحمدی

۱۱۰ کیلوگرم: امیررضا معصومی

سرمربی: محمد طلایی

مربیان: مسعود واحدی، سعید احمدی، جلال لطیفی، علیرضا شیخ ریحانی

مربی بدنساز: علی صفایی