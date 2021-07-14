تلاش نساجی برای کسب جایگاه بهتر/ تیم برتر میدان بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صداقت سه شنبه شب پس از کسب پیروزی یک بر صفر تیمش نساجی مازندران مقابل تیم پدیده پدیده مشهد افزود: روز پرفشاری برای همه بازیکنان و کادرفنی تیم نساجی بود و خوشحال هستیم که ۳ امتیاز ارزشمند مقابل پدیده را کسب کردیم.

وی ادامه داد، تیم نساجی برای این مسابقه برنامه خودش را داشت و به خوبی با آنالیزتیم پدیده، راه‌های نفوذ این تیم و راه‌هایی که فکر می‌کردیم این تیم به نساجی خطری وارد کند را بستیم و به خوبی توانستیم به هدفی مهمی که پیروزی برابر این تیم بوده را کسب کنیم.

نساجی تیم برتر میدان بود

مربی تیم نساجی مازندران با بیان اینکه تیمش در نیمه نخست مسابقه کاملاً برتر از تیم پدیده مشهد بوده وچندین موقعیت گلزنی ایجاد کرده بود که درنهایت موفق به یک گل شده بود، گفت، البته در نیمه دوم طبیعی بود که تیم حریف برای جبران نتیجه دست به هرکاری بزند، اما با نظر کادر فنی و تغییر سیستمی که دادیم توانستیم خیلی خوب دفاع کنیم. صداقت ادامه داد، دفاع تیم نساجی در این مسابقه خیلی عالی کار کرده بود و حتی از ارسال‌هایی مستقیم که پدیده‌ای ها در دستور کارقرار داده بودند، موفق عمل کردند و در واقع موقعیت خاصی به حریف ندادند.

وی اضافه کرد، در این مسابقه باید اعلام کنم که نیما میرزا زاد کم کارترین بازیکن میدان بود.

مربی تیم نساجی بار دیگر از کسب خوشحالی تیمش بابت پیروزی برابر تیم پدیده مشهد، این برد را تقدیم هواداران تیم نساجی کرد و گفت: الان وقت استراحت بازیکنان تیم نساجی هست و آنان باید ازاین پیروزی دلچسب برابر تیم پدیده لذت ببرند و پس از یک روز استراحت کار خودمان را دوباره شروع خواهیم کرد.

تلاش نساجی برای یک پله بهتر شدن

صداقت در بخش دیگری در پاسخ به این پرسش و اظهار و نظرهای بازیکنان تیم نساجی پس از پیروزی برابر مشهد که تیمشان برای رتبه تک رقمی در جدول تلاش خواهند کرد، گفت، البته وهمان طوری که آقای ساکت الهامی سرمربی تیم نساجی قبلاً گفته بود، تیم ما هفته به هفته وبازی به بازی پیش خواهد رفت و مطمئن باشید که تا روز آخر تلاش خواهیم کرد حتی برای یک پله بهت رشدن در جدول به مبارزه ادامه خواهیم داد و به مسائل دیگر کاری نداریم و امیدوارم که بازیکنان ما نیز دست ازتلاش برندارند.

وی افزود: همیشه تلاش ما برای بهتر شدن است و حتی ما درتمرینات تیم نساجی نیز تمرین به تمرین سعی می‌کنیم بهتر شویم تا در جریان مسابقه بهترین نتیجه و جایگاهی که حق تیم نساجی و هواداران این تیم هست، را کسب کنیم.

مربی تیم نساجی مازندران همچنین در خصوص نیمه دوم که بازیکنان تیمش محتاط‌تر بازی کردند، گفت، البته طبیعی بود وبا توجه به استرسی که بازیکنان تیم نساجی بابت جایگاه جدولی که داشتیم تحت فشار زیادی بودند وبا یک گل برتری که از حریف داشتیم، منطقی بود که باید سرسختانه از پیروزی خودمان دفاع می‌کردیم.

تیم نساجی مازندران در چارچوب هفته بیست وهفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور سه شنبه شب دربازی خانگی در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر میهمان مدعی خود تیم شهر خودرومشهد را با نتیجه یک بر صفر با شکست بدرقه کرد.