هوای اصفهان در وضعیت هشدار قرار گرفت

محمود مزارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ساعات منتهی به صبح امروز با میانگین ۲۰۷ در وضعیت بسیار ناسالم ثبت شد و همچنان با شاخص ساعتی ۱۶۶ وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.



وی ادامه داد: وضعیت کیفی هوا در ایستگاه میدان احمدآباد با شاخص ۱۸۰، خیابان استانداری با شاخص ۱۶۴، میدان انقلاب با شاخص ۱۸۱، خرازی با شاخص ۱۹۴، رهنان و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۶۸، فرشادی با شاخص ۱۶۲، خیابان کاوه با شاخص ۱۷۶ و خیابان میرزا طاهر با شاخص ۱۶۹ در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان (قرمز) و در خیابان پروین با شاخص ۹۷ در شرایط قابل قبول است است.

کارشناس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه داده‌های کیفی چهار ایستگاه پایش هوای شهر در دسترس نیست، افزود: کیفیت هوای شهرهای مبارکه با میانگین شاخص ۱۵۶، سجزی ۱۸۷ و شاهین شهر با ۱۶۱ وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان امروز به سبب وزش بادهای شرقی به نسبت شدید در مناطق شمال و شرق استان خیزش گرد و خاک در این مناطق و غبار آلودگی هوا به ویژه در نواحی مرکزی از جمله کلانشهر اصفهان پیش‌بینی شده است که شدت آن امروز و فردا نسبت به روزهای گذشته بیشتر است.

گفتنی است شاخص آلودگی هوای کلانشهر اصفهان شامگاه سه‌شنبه در همه ایستگاه‌های پایش در وضعیت بسیار ناسالم و در برخی ساعات در شرایط خطرناک قرار گرفت و این روند تا صبح امروز ادامه داشته است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.