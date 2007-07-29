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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۴۹

نشست "گونه شناسی نوشته های ادب فارسی" برگزار می شود

نشست "گونه شناسی نوشته های ادب فارسی" برگزار می شود

«گونه‌شناسی(سبک‌شناسی) نوشته‌های ادب فارسی» عنوان تازه ترین نشست سخنرانی مشترک فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و بنیاد ایران شناسی است که 14 مرداد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه دکتر علی رواقی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی با موضوع «گونه‌شناسی(سبک‌شناسی) نوشته‌های ادب فارسی» سخنرانی خواهند کرد.

کتاب‌ها و رساله‌هایی که تاکنون درباره تاریخ زبان فارسی نوشته شده ‌است کمتر توانسته به چگونگی روند شکل‌گیری زبان فارسی نو در نوشته‌های فارسی پس ‌از اسلام بپردازد.

«گونه‌شناسی» زبان فارسی نامی است که علی رواقی برای کاربرد زبان در حوزه‌ها و دوره‌های مختلف پیشنهاد کرده ‌است که از این ‌راه می‌توان به‌ صورت علمی به زمینه‌های گونه ‌گونی از زبان و ادب فارسی، یا گونه‌ های زبانی و فرهنگی ادب فارسی دست یافت.

شناخت علمی تاریخ زبان فارسی، شناخت دست ‌نوشته‌های خطی بی‌ شناسنامه و رسیدن به برداشت و دریافت درست و علمی از گونه‌های کاربردی زبان فارسی از جمله محورهای این مبحث است.

این نشست روز یکشنبه 14 مرداد، ساعت 17 در بنیاد ایران شناسی برگزار می شود.

کد مطلب 525755

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