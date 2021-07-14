نیمکت نساجی از پدیده سنگین تر نیست/ وضعت بد چمن قائمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوازی سه شنبه شب پس از شکست یک برصفر تیمش پدیده مشهد برابر میزبانش نساجی مازندران در نشست خبری گفت، نمی دانم که مربی تیم نساجی مازندران بر چه اساسی به اعتبار نیمکت ما توهین می‌کند؟

وی افزود: کل نیمکت تیم نساجی که سنگین‌تر از نیمکت ما نیست، آنها نه بازیکن ملی دارند و نه مربی ملی، مگر ما به کسی بی‌احترامی کردیم.

مربی تیم پدیده مشهد، با بیان اینکه آقای الهامی فوتبال همین نیست و من در تیم نساجی زمانی که این تیم در لیگ دسته یک و آستانه سقوط به لیگ دو بوده بازی کردم و این تیم را در لیگ یک نگه داشتیم، آن وقت شمار چه کرده‌اید.

نوازی با کنایه به ساکت الهامی سرمربی تیم نساجی مازندران که شما حواست به تیم خودت باشد که از لیگ برتر سقوط نکنی، گفت: من در اینجا وتیم نساجی بازی کردم وزحمت کشیدم و بی احترامی به کسی نکردم.

به ما فحاشی کردند

مربی تیم پدیده مشهد که دامنه انتقادش علیه کادر فنی تیم نساجی ادامه داشت، با اظهار اینکه برای کمیته داوران متأسفم و اینکه اعلام می‌کنند، در مورد داوران حرف نزنید، گفت: تدارکات تیم نساجی به آنالیزور تیم ما بی‌احترامی و حمله کرد و یکی ازمربیان تیم نساجی هم فحاشی کرد.

مسئولان استان فکری به حال چمن مصنوعی نساجی بکنند

مربی تیم پدیده مشهد، همچنین از کیفیت بد چمن مصنوعی ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به شدت گلایه کرد و گفت، امیدوارم مسئولان مازندران فکری به حال چمن استادیوم وطنی کنند تا هم به تیم این استان کمک شود و هم سایر تیم‌ها که به قائمشهر می‌آیند تا این‌طور با مشکل مواجه نشوند.

نوازی با اشاره به اینکه واقعاً در مسابقه نمی‌دانستیم با حریف باید بازی کنیم یا با چمن مصنوعی درگیر باشیم. ادامه داد، ای کاش مسئولان فدراسیون فوتبال و دستگاه‌های اجرایی مازندران برای این تیم و بقیه تیم‌ها و فوتبال کشور ارزش قائل شوند و برای تعویض چمن مصنوعی ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر فکری کنند.

وی افزود: چمن مصنوعی این ورزشگاه واقعاً افتضاح بوده، هرچند معتقدم که این چمن برای مدرسه فوتبال مناسب است، نه مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور و امیدوارم با ماندن تیم نساجی اتفاقی رقم بخورد و چمن استادیوم وطنی طبیعی شود. چون هم به فوتبال مازندران و فوتبال کشور کمک می‌کند.