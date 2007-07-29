به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد رضا فرزین، دیدگاه و روشهای اجرایی شرکت توسعه گردشگری در جذب سرمایه گذاران و معرفی ایران به جهانیان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: یکی از روشهای رسیدن به موفقیت در صنعت گردشگری، جذب سرمایههای داخلی و خارجی است که دولت میتواند برای سودآوری در صنعت گردشگری، زمینه تجهیز بسترهای مناسب سرمایهگذاری را آماده کند.
این استاد دانشگاه گفت: صنعت گردشگری سودآور است و این درحالی است که همچنان تعداد کمی از سهام این صنعت در بورس کشورمان فعال است.
فرزین، همچنین تغییر قوانینی که موجب جلوگیری از رشد صنعت گردشگری کشور است را یکی دیگر از عوامل راههای ترقی گردشگری در کشور دانست و افزود: با یک بستر تجاری مناسب و با استفاده از متخصصان گردشگری اقتصادی میتوان به جایگاه شایسته در صنعت گردشگری نزدیک شد.
بر اساس این گزارش ، نخستین همایش جهانی فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت گردشگری 3 و 4 شهریورماه در تهران برگزار میشود.
شایان ذکر است ، محورهای این همایش در 7 حوزه تأسیسات اقامتی، مناطق نمونه گردشگری، مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی، اماکن تاریخی، فرهنگی قابل بهرهبرداری در صنعت گردشگری، مجتمعهای آب درمانی، کمپینگهای گردشگری و سایر تأسیسات توریستی همچون دهکدههای گردشگری برنامهریزی شده است.
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