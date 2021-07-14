زنجان بارانی می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری است و از بعد از ظهر امروز بر میزان پوشش ابرها در استان افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه بارش‌ها در استان به صورت پراکنده خواهد بود، اظهار کرد: بارش با رعد و برق در استان همراه خواهد بود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در بلندی‌ها تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از خنک شدن هوای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد، گفت: بارش‌ها طی روزهای آینده با قوت بیشتری بر استان حاکم می‌شود.

رحمان نیا با اشاره به وقوع شدید باد در استان زنجان طی چند روز آینده، ابراز داشت: به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.