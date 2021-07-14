هموطنان لطفا به استان گیلان سفر نکنید

انوش دهنادی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح آخرین وضعیت کرونا در استان گیلان پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر ۴۳۲ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان گیلان بستری هستند.

وی با بیان اینکه متأسفانه در شبانه روز گذشته باز هم تعداد بیماران کرونایی نیازمند بستری در مراکز درمانی سه رقمی بود، افزود: ۱۲۹ بیمار جدید شناسایی و در بیمارستان‌ها بستری شدند.

معاون درمان علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه ۶۱ بیمار نیز در وضعیت بد قرار داشته و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند، گفت: مهم‌ترین افزایش تصاعدی بیماران عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

وی با بیان اینکه سویه جدید که با نام کرونا دلتا شناخته می‌شود سرایت بیشتری دارد، اضافه کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده این نوع از کرونا هم قدرت سرایت بیشتر و هم کشندگی بالاتری نسبت به جهش‌های گذشته دارد.

دهنادی مقدم با اشاره به اینکه قدرت سرایت این سویه حدود ۶۰ درصد بیشتر از انواع دیگر است، تصریح کرد: این موضوع نشان دهنده این است که گیلانیان باید پروتکل‌ها و دستور العمل ها را با دقت بیشتری رعایت کنند.

وی در ادامه افزایش تعداد مسافران در استان گیلان را مهم‌ترین و جدی ترین تهدید در حال حاضر عنوان و بیان کرد: با وجود همه خطراتی که کرونا دلتا می‌تواند برای هر فرد و خانواده و دوستانش به همراه داشته باشد از همه هموطنان می‌خواهم مسافرت‌ها را به زمان بعد از کنترل و مهار کرونا موکول کنند.

معاون درمان علوم پزشکی گیلان از شهروندان این استان نیز خواست از حضور در دورهمی ها، مهمانی‌ها، تجمعات، رستوران‌ها و اماکن شلوغ جدا خودداری کنند.