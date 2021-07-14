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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۹:۰۴

دستیار وزیر امور خارجه:

تلاش مؤثری برای خرید بزرگ واکسن کرونا انجام شده است

تلاش مؤثری برای خرید بزرگ واکسن کرونا انجام شده است

دستیار وزیر امور خارجه با بیان اینکه تلاش مؤثری برای خرید بزرگ واکسن کرونا انجام شده است، گفت: چین تاکنون بیشترین واکسن ما را تأمین کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زبیب دستیار وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در توئیتر و در واکنش به انتقاد یکی از کاربران در خصوص هدیه واکسن از طرف ژاپن گفت: هدیه دادن و گرفتن میان ملت‌ها مرسوم است. ما هم در حادثه نیروگاه هسته‌ای ژاپن به این کشور کمک هدیه دادیم که به گرمی پذیرفت و قدردانی کرد.

وی ادامه داد: ابتدای کووید -۱۹ به چین هم ماسک هدیه دادیم. هدف نهایی ما، تأمین واکسن است. لذا هم می‌خریم، هم هدیه می‌پذیریم و هم تولید می‌کنیم.

دستیار وزیر امور خارجه کشورمان در امور آسیا و اقیانوسیه هم چنین در واکنش به یکی دیگر از کاربران، از تلاش برای خرید واکسن خبر داد و گفت: تلاش مؤثری برای خرید بزرگ انجام شده که به دلیل مصلحت تأمین واکسن و روش من برای وعده ندادن، اجازه بدهید مسکوت بماند.

زبیب افزود: اما کشورهایی همچون کره جنوبی و ایتالیا، صرفاً واکسن کووید دیگران را تولید می‌کنند. لذا حق فروش ندارند و اختیار فروش در دست شرکت اصلی است. چین بیشترین واکسن ما را تأمین کرده است.

کد مطلب 5257577

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