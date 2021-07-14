تلاش مؤثری برای خرید بزرگ واکسن کرونا انجام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زبیب دستیار وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در توئیتر و در واکنش به انتقاد یکی از کاربران در خصوص هدیه واکسن از طرف ژاپن گفت: هدیه دادن و گرفتن میان ملت‌ها مرسوم است. ما هم در حادثه نیروگاه هسته‌ای ژاپن به این کشور کمک هدیه دادیم که به گرمی پذیرفت و قدردانی کرد.

وی ادامه داد: ابتدای کووید -۱۹ به چین هم ماسک هدیه دادیم. هدف نهایی ما، تأمین واکسن است. لذا هم می‌خریم، هم هدیه می‌پذیریم و هم تولید می‌کنیم.

دستیار وزیر امور خارجه کشورمان در امور آسیا و اقیانوسیه هم چنین در واکنش به یکی دیگر از کاربران، از تلاش برای خرید واکسن خبر داد و گفت: تلاش مؤثری برای خرید بزرگ انجام شده که به دلیل مصلحت تأمین واکسن و روش من برای وعده ندادن، اجازه بدهید مسکوت بماند.

زبیب افزود: اما کشورهایی همچون کره جنوبی و ایتالیا، صرفاً واکسن کووید دیگران را تولید می‌کنند. لذا حق فروش ندارند و اختیار فروش در دست شرکت اصلی است. چین بیشترین واکسن ما را تأمین کرده است.