جنگل کاری برون شهری در دستور کار شهرداری کرج قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار کرج پیش از ظهر امروز در جمع مسئولان فضای سبز این شهرستان اظهار داشت: کلانشهر کرج در گذشته ای نزدیک هویت باغ شهری داشته است که شهروندان تهرانی برای گذراندن تابستان به آن سفر می کردند و از هوای مطبوع و طبیعت زیبای آن بهرمند می شدند اما با گذشت زمان و مهاجرت بی رویه به این شهر و ساخت و سازهای فراوان بیش از 90 درصد باغات کرج تخریب شد.

سید مهدی مقدسی ادامه داد: به طور میانگین 68 درصد از جمعیت 70 میلیون نفری کشور ایران در شهرها زندگی می کنند که این امر تخریب جنگل ها، مراتع و باغات را به دنبال دارد و در حال حاضر یکی از دغدغه های مهم مسئولان کشوربه شمار می رود.

وی به اهمیت بازسازی باغ شهرها و توسعه آنها در کشور اشاره کرد و افزود: به دلیل اهمیت این موضوع تشکیل کارگروه باغ شهرها با حضور شهرداران 9 کلانشهر کشور در دستور کار سازمان شهرداری ها قرار گرفته است.

مقدسی یادآور شد: آسیب جدی به اراضی و باغات، نگرانی هایی را برای جامعه شهری ایجاد کرده است که مسئولان شهرداری ها به منظور رفع این نگرانی باید با افراد سودجویی که به دنبال تخریب باغات و تغییرکاربری آن هستند، مبارزه کنند و با حفظ و نگهداری فضاهای سبز موجود و گسترش آن در داخل شهرها همچنین جنگل کاری برون شهری هویت باغ شهری را به کلانشهرها بازگرداند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای سیاست های تشویقی در زمینه حفظ و گسترش فضاهای سبز و باغات برای شهروندان می تواند راه کار مناسبی در جهت مبارزه با افراد متخلف در مناطقی که بازرسان شهرداری کمتر توان حضور دارند، باشد.

مقدسی بازنگری در قوانین مربوط به فضاهای سبز را از دیگر راهکارهای مناسب حفظ و نگهداری باغات دانست و گفت: برخی از قوانین در زمینه باغات و فضاهای سبز با یکدیگر تناقض دارند و باید بازنگری شود.