مخالفت ترابیان با پیشنهاد رئیس کمیته فوتسال آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا روز جمعه با حضور جونجی اوگورا رئیس کمیته فوتسال AFC ، محمد بن همام، پل مونی رئیس و دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا و سایر اعضا کمیته فوتسال AFC در اندونزی برگزار شد.

دراین جلسه عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال کشورمان که به تازگی به عضویت کمیته فوتسال AFC درآمده است نیزحضور داشت. وی به تازگی از سوی اوگورا به عضویت کمیته فوتسال کنتفدراسیون فوتبال آسیا درآمده است و تا چهارسال عضو این کمیته خواهد بود.

در شروع جلسه محمد بن همام با اشاره به اهداف کنفدراسیون فوتبال آسیا در گسترش فوتسال در سطح این قاره تاکید کرد افراد حاضر در کمیته فوتسال باید بالاترین رتبه اجرایی را در فدراسیون فوتبال کشور خود داشته باشد یا اینکه کارشناس رشته فوتسال باشند.

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا احراز این ویژگی ها را برای حضور در کمیته فوتسال AFC از آن جهت مهم برشمرد که اعضا با توجه به نفوذ در فدارسیون های کشور خود شناخت کافی را از این ورزش داشته باشند تا بتوانند به رشد فوتسال در قاره آسیا کمک کنند.

بن همام همچنین دراین نشست تاکید کرد همه اعضا کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا باید برای رشد فوتسال در آسیا کار کنند و هیچ کس مواضع کشور خود را مدنظر قرار ندهد.

درپایان اظهارات محمد بن همام دستور جلسه از سوی جونجی اوگورا قرائت شد .

یکی از مهمترین مباحثی که در این بین مطرح شد طرح برگزاری مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا هر دو سال یکبار بود. رئیس کمیته فوتسال آسیا ضمن ارائه این طرح برای برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا پیشنهاد کرد در حدفاصل زمان برگزاری این رقابت ها مسابقات جام قهرمانی باشگاه های آسیا برگزار شود.

این پیشنهاد از سوی رئیس کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه شد اما از سوی برخی از اعضا از جمله عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال کشورمان با اجرای آن مخالفت شد.

ترابیان در خصوص اینکه "چرا با پیشنهاد اوگورا مخالفت کرده است؟"، به خبرنگار مهرگفت: من اعتقاد دارم که نباید فوتسال در عرصه ملی با رده باشگاهی تداخل پیدا کند. برگزاری هر دو سال یکبار مسابقات قهرمانی آسیا علاوه بر اینکه به رشد این رشته در قاره آسیا ضربه می زند، فوتسال در رده باشگاهی را نیز از بین خواهد برد.

وی ادامه داد : از آن جهت که در قاره آسیا تورنمنت فوتسال به اندازه کافی برگزار نمی شود برگزاری مسابقات متناسب با طرحی که ازسوی آقای اوگورا ارائه شد باعث می شود تا فوتسال درقاره آسیا بمیرد.

رئیس کمیته فوتسال کشورمان در ادامه به ارائه راهکاری برای اجرای هرچه بهتر طرح پیشنهادی رئیس کمیته فوتسال AFC پرداخت و افزود: اگر قرار بر این شد که مسابقات قهرمانی آسیا هر دو سال یکبار برگزار شود بهتر است در حدفاصل زمان برگزاری مسابقات تیم های امید هر کشور به دیدار هم بروند و مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه های آسیا نیز هر ساله برگزار شود.

از آنجائیکه طرح پیشنهادی رئیس کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا مورد موافقت حاضرین قرار نگرفت، مقرر شد در نشست آینده کمیته در این باره تصمیمات لازم اتخاذ شود.

نشست آینده کمیته فوتسال کنفدارسیون فوتبال آسیا در ماه نوامبر برگزار خواهد شد.

اما یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در نشست کمیته فوتسال کنفدارسیون فوتبال آسیا طرح محمد بن همام برای شرکت تیم ها در مسابقات قهرمانی آسیا بود. رئیس کنفدارسیون فوتبال آسیا برای برگزاری هر چه بهتر مسابقات قهرمانی آسیا از مسئولان کمیته فوتسال AFC خواست تنها تیم های اجازه حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را داشته باشند که در کشورشان مسابقات لیگ به صورت منظم برگزار شود.

درکمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال علاوه جونجی اوگورا که سمت معاونت فدراسیون جهانی فوتبال را دارد چهار رئیس فدراسیون از کشورهای عراق، گوام، ازبکستان و قرقیزستان حضور دارند. در این کمیته همچنین دو کارشناس فوتسال از فدراسیون فوتبال ایران ایران و تایلند عضویت دارند. عباس ترابیان و آدی ساک روسای کمیته های فوتسال فدراسیون فوتبال ایران و تایلند به عنوان کارشناس در کمیته فوتسال AFC عضویت دارند.