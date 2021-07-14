بازگشت مهاجم ایران به تمرین پورتو/ طارمی قابل معامله نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان فصل گذشته مسابقات لیگ پرتغال بود که خبرهایی از علاقه تیمهای اروپایی به مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو مطرح شد. طارمی در نخستین فصل حضورش در پورتو عملکرد خوبی داشت و توانست در مجموع ۲۳ گل برای این تیم به ثمر برساند.
با این عملکرد، گمانه زنیهایی از علاقه تیمهای دیگر به او بالا گرفت؛ از جمله پیشنهاد تیم تاتنهام انگلیس که سر و صدای زیادی به پا کرد.
در روزهای گذشته هم یکی از خبرنگاران ترکیهای از علاقه باشگاه فنرباغچه به طارمی پرده برداشت. طارمی هم در این مدت اعلام کرد که با پورتو قرارداد دارد و تابع سیاستهای نقل و انتقالاتی این باشگاه است.
در نهایت طارمی روز گذشته به تمرین پورتو بازگشت تا به تمام شایعات و خبرهای انتقالش به تیمهای دیگر پایان بدهد. این موضوع آنقدر مهم بوده است که دو روزنامه «رکورد» و «اوژوگو» آن را در صفحه نخست خود کار کردهاند.
اوژوگو با اشاره به انتخاب «لوییس دیاز» بازیکن پورتو در ترکیب تیم منتخب کوپاآمهریکا در کنار «لیونل مسی» و «نیمار»، درباره بازگشت مهاجم ایران به تمرین پورتو در صفحه نخست خود تیتر زد: «طارمی قابل معامله و مذاکره نیست».
روزنامه رکورد هم عنوان روی جلد خود درباره مهاجم ایران خود را اینطور بازتاب داد: «طارمی رسید».
رسانههای دیگر پرتغال هم بازگشت طارمی به تمرین پورتو را منعکس کردهاند و به این ترتیب میتوان با قطعیت گفت که طارمی فصل بعد مهاجم اصلی این تیم پرتغالی خواهد بود.
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