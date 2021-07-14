به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه هیئت دولت با اشاره به سالگرد ۲۳ تیر روز انعقاد برجام، گفت: امروز ۲۳ تیر است و این روز در تقویم ما به عنوان روز «گفتگو و تعامل سازنده باجهان» آمده است.

وی افزود: پس از اقداماتی که دولت یازدهم برای از بین بردن تحریم ظالمانه و احقاق حقوق ملت انجام داد در واقع روز ۲۳ تیر سال ۹۴ بود که ما به توافق رسیدیم و به همین دلیل روز ۲۳ تیر به عنوان روز گفتگو و تعامل نامیده شد.

احقاق حق ملت در زمینه فناوری و تجارت از اهداف مهم دولت بود

رئیس‌جمهور اظهار داشت: برای دولت یازدهم و دوازدهم یکی از اهداف مهم، احقاق حق ملت در زمینه مسائل فناوری‌های مدرن، تجارت، اقتصاد و فعالیت‌های تولیدی بود و این هدف اصلی در دولت یازدهم و دوازدهم بود.

روحانی گفت: برخی مسائل در سال‌های گذشته در جامعه وجود داشت که به ذهن مردم این چنین آمده بود که قطعنامه‌هایی در سازمان ملل علیه ما تصویب شده و قطعنامه‌ها ذیل فصل ۷ است و دیگر کاری نمی‌توان کرد.

وی تصریح کرد: معمولاً وقتی کشوری را در شورای امنیت ذیل فصل ۷ می‌برند، یا آن کشور مجبور می‌شود آن قطعنامه را اجرا کند یا به جنگ منتهی می‌شود.

رئیس‌جمهور گفت: اما اینکه در تاریخ سازمان ملل، یک کشوری ایستادگی و مقاومت کرده باشد تا در نهایت آن قطعنامه‌ها یک لحظه اجرا نشود یا لغو شود، جزو موارد بی‌نظیر و نادر در تاریخ شورای امنیت سازمان ملل است.

روحانی اضافه کرد: یا اینکه ما با آژانس با یک مسئله‌ای به نام PMD مواجه بودیم و مواردی را آنها به عنوان احتمال فعالیت‌های غیر صلح آمیز مطرح می‌کردند و برخی دوستان هم می‌گفتند که PMD به این آسانی حل نمی‌شود.

وی اظهار داشت: یکی از افرادی که در این زمینه سابقه دارد به من می‌گفت، این موضوع تا صد سال دیگر حل نمی‌شود و به عنوان یک اهرم برای آژانس باقی می‌ماند و اگر ۱۰۰ سوال جواب بدهیم ۲۰۰ سوال طرح می‌کنند و اگر ۲۰۰ سوال جواب بدهیم، ۴۰۰ سوال طرح می‌کنند از این رو حل شدنی نیست.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: یا مسئله غنی‌سازی ایران و اینکه دنیا قبول کند ایران می‌تواند طبق قانون فعالیت غنی‌سازی داشته باشد، چیز خیلی سخت و مشکلی بود.

روحانی تاکید کرد: می‌گفتند روی این مسئله تمرکز کردند که ایران نباید غنی‌سازی داشته باشد و نمی‌شود که سازمان ملل و قدرت‌های بزرگ را وادار کرد که ما بتوانیم به راحتی غنی‌سازی داشته باشیم. مهمترین حرف نیز رفع تحریم‌ها بود و می‌گفتند که این تحریم‌ها به این سادگی قابل رفع نیست.

وی تصریح کرد: افراد باتجربه در دنیای سیاست و روابط بین‌الملل بودند که به من می‌گفتند که ما بخواهیم با ۶ کشور بزرگ مذاکره کنیم و به نتیجه برسیم، شدنی نیست و وقت تلف می‌شود.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: کاری که دولت یازدهم انجام داد و به نظر من در تاریخ کشور ما به عنوان یک فعالیت بسیار ارزشمند و حرکت مهم در فعالیت‌های سیاسی و روابط بین الملل ثبت شد، این است که ما در همان ۱۰۰ روز اول توانستیم به یک توافق موقت با ۱+۵ برسیم. با این توافق موقت ادامه تحریم‌ها متوقف شد. زیرا برنامه این بود که تولید نفت ما که ۹۷۲ هزار بشکه بود قرار بود به‌تدریج ظرف یک سال ۲۰ درصد ۲۰ درصد کم کنند تا این رقم به صفر برسد.

روحانی بیان کرد: یعنی بنا بود که اواسط سال ۹۳ نفت ما حتی یک بشکه فروش نرود، همانجا بود که متوقف شد و در برخی از مواد دست و بال ما آزاد شد، برخی از منابع بانک مرکزی آزاد شد، کلیاتی هم مورد قبول طرفین قرار گرفت که در واقع در همان توافق موقت طرف مذاکره ما قبول کرد که ایران می‌تواند غنی‌سازی داشته باشد یعنی اصل غنی‌سازی در همان توافق موقت پذیرفته شد.

وی اظهار داشت: این بسیار مهم بود که دولتی با رأی مردم روی کار بیاید و قولی که به مردم داده ظرف ۱۰۰ روز یک قدم بسیار مهم برای شکستن تحریم و برای اینکه مردم به حق خودشان برسند، برداشته شود. بعد هم ما قدم به قدم جلو رفتیم و در فروردین سال ۹۴ به یک توافق کلی با ۶ کشور رسیدیم و در نهایت در ۲۳ تیر سال ۹۴ با ۱+۵ به توافقی تحت عنوان برجام رسیدیم.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: البته هم در برخی از کشورهای ۱+۵ و هم در ایران روندهایی داشت که ما عبور کردیم و در دی ماه ۹۴، برجام اجرایی شد و تحریم برداشته شد، البته برخی از قدم‌ها آنی بود و برخی از قدم‌ها تشریفاتی را داشت ولی به هر حال همه دستورالعمل‌هایی که لازم بود از طرف اتحادیه اروپا و آمریکایی‌ها ابلاغ و اعلام شود، صورت گرفت و کار شروع شد.

روحانی اظهار داشت: نتیجه می‌گیریم، از طریق گفتگو و تعامل سازنده می‌توان مسائل پیچیده و مهم بین کشور ما و کشورهای بزرگ و یا حتی سازمان‌های بین المللی را حل و فصل کرد، این بسیار مهم است.

وی گفت: یک نگرانی این بود که مشکلات کشور با مذاکره حل نمی‌شود و در نهایت باید در میدان زورآزمایی به جایی برسیم و در میز مذاکره هیچ گاه PMD حل نمی‌شود و ایران نیز به حق غنی سازی دست نمی‌یابد و تحریم‌ها نیز برچیده نمی‌شود.

رئیس‌جمهور افزود: هر چقدر در خصوص توافق شلوغ کاری کردند و گفتند این‌ها روی کاغذ است، اما مردم در عمل دیدند که ما توانستیم فروش نفت و میعانات گازی را در مدت کوتاهی از کمتر از یک میلیون به دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه برسانیم که این، یکی از کارهای بسیار بزرگ وزارت نفت بود که در یک زمان کوتاهی توانست این حرکت سریع را انجام دهد برای اینکه ما بتوانیم در بازار نفت حق خودمان را به‌دست بیاوریم.

ریشه مقاومت کشور در جنگ اقتصادی در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ بود

روحانی تصریح کرد: پس از آن سرمایه گذاری‌ها در بخش برق، آب، پتروشیمی و فولاد و … آغاز شد. ریشه مقاومت ما در جنگ اقتصادی در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بود که تحریم‌ها برداشته و سرمایه، جذب کشور شد و ما توانستیم کشور را تقویت و پالایشگاه‌ها را تکمیل و همچنین در صنایع، حرکت بزرگی ایجاد کنیم. این کارها باعث شد که در جنگ اقتصادی ایستادیم.

وی تصریح کرد: اینکه می‌گفتیم می‌توانیم کاری کنیم که سانتریفیوژها بچرخد و در عین حال زندگی مردم نیز بچرخد را در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ مردم دیدند، در حالی که برخی می‌گفتند شعار است.

رئیس‌جمهور افزود: تورم کشور در این سه سال به صورت مستمر تک رقمی بود که در تاریخ سابقه نداشت.

رشد اقتصادی ما در سایه مذاکره شکل گرفت

روحانی با بیان اینکه در همان سه ماهه اول سال ۹۳ رشد اقتصادی کشور مثبت شد، اظهار داشت: اما در سال ۹۵ رشد اقتصادی ما در دنیا اول شد و این حرکت بزرگی که انجام دادیم در سایه مذاکره انجام شد. هر کس حرف دیگری بزند دروغ است. این رشد اقتصادی در سایه مذاکره، تعامل سازنده و توافق صورت گرفت.

وی تصریح کرد: دنیا ممکن است توافق را بشکند، پیامبر اسلام (ص) هم توافق می‌کرد و توافق آنها هم شکسته می‌شد، قرآن به پیغمبر می‌گوید هر وقت تو با کفار عهد بستی، آن‌ها عهد را شکستند و ممکن است انسان عهدی ببندد و طرف، بی وفایی کند و عهد را بشکند. اما در سال ۹۴، ۹۵، ۹۶ و چند ماه اول ۹۷ هم توافق ما باقی ماند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: حالا یک آدمی آمد که مجنون سیاسی بود و در آمریکا تحت فشار و تأثیر رژیم‌های اسرائیل، عربستان و ارتجاع منطقه قرار گرفت.

روحانی گفت: رژیم‌های اسرائیل، عربستان و تندروهای آمریکا و ضد انقلاب از اول با برجام مخالف بودند و همیشه می‌خواستند کارشکنی کنند و آدم «سفیه» را پیدا کردند و دورش را گرفتند و به او گفتند: تو اگر از برجام بیرون بیایی، برجام نمی‌ماند!

وی افزود: یعنی به ترامپ فهماندند که اگر ۲۴ ساعت تحمل کنی، صبح فردای آن، ایران از برجام خارج می‌شود و همه دنیا می‌گویند ایران از برجام خارج شده و همه بار بر دوش ایران می‌افتد. این محاسبه آن‌ها اشتباه از آب درآمد و ترامپ دید تمام سه سال را باید بایستد و به هیچ یک از اهداف اصلی خود هم نرسید.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: هدف اصلی آن‌ها این بود که این نظام را بشکنند و اقتصاد ایران به فروپاشی برسد که در این کار به سرانجام نرسیدند.

روحانی گفت: از آن طرف، هم در داخل و هم در خارج تبلیغ می‌کردند که با «برجام» صنعت هسته‌ای را فروختند! می‌گفتند درست است تحریم برداشته شد، درست است PMD حل شد، اما دیگر صنعت هسته‌ای تمام شد!

توان غنی سازی ۹۰ درصدی را داریم

وی افزود: اما صنعت هسته‌ای با قدرت باقی ماند و سازمان انرژی اتمی نشان داد که با چه توانمندی می‌تواند ۲۰ درصد و ۶۰ درصد تولید کند.

حتی اگر روزی برای رآکتورهای خود ۹۰ درصد هم بخواهیم، مشکلی نداریم و در مسیر صلح آمیز هر کاری را می‌توانیم انجام دهیم و این قدرتی است که ایران می‌تواند از خود نشان دهد.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: آنها فکر نمی‌کردند فردو باز بماند. تمام زور آنها این بود که اول غنی‌سازی تعطیل شود. اگر هم تعطیل نشد تعداد سانتریفیوژها کم شود. یعنی ۱۰۰ دستگاه سانتریفیوژ کار کند نه ۶ هزار دستگاه فعالیت کند. بعد از آن درب فردو برای همیشه قفل شود. نه این که در فردو دو کس‌کیت (آبشار) ما به طور مداوم بچرخد و هر لحظه بخواهیم فیت کنیم و مشکل نداشته باشیم. راکتور آب سنگین اراک با همان ویژگی باقی بماند. همه اینها شد که البته همه در سایه مذاکره و ایستادگی ملت بود.

روحانی گفت: ای کاش همه ما می‌رفتیم اصل ۶۰ و ۱۱۳ قانون اساسی را می‌خواندیم و به آن احترام می‌گذاشتیم.

می‌توانستیم اسفند ماه در مذاکرات به نتیجه برسیم

وی تاکید کرد: اگر این کار می‌شد شرایط ما شرایط دیگری بود؛ مذاکره می‌کردیم و در اسفند ماه مذاکره ما تقریباً به همین نتیجه‌ای که اخیراً وزیر امور خارجه در یک گزارش بسیار خوب که به مجلس و در ۴۴ صفحه از برجام، مذاکرات وین و مقاومت مردم تقدیم کرد، می‌رسیدیم.

رئیس‌جمهور گفت: اگر مردم همین ۴۴ صفحه را مطالعه کنند، می‌بینند که چگونه می‌توانستیم به چه نقطه‌ای برسیم. حال ممکن است کسی بگوید این نقطه‌ای که شما به آن می‌رسیدید، نقطه صد درصد نبوده است.

روحانی با بیان اینکه بله قبول داریم! آن چه که خواست آدم هست در مذاکرات همیشه به صد درصد نمی‌رسد، گفت: همانند بازی فوتبالی است که اگر ۳ بر ۱ گل زدید، می‌گوییدای کاش ۳- صفر می‌شدیم. به هر حال او یک گل زده و ما سه گل زدیم، پس ما پیروزیم.

چرا برای مذاکره‌کنندگان کف نمی‌زنید!

وی تصریح کرد: چرا وقتی تیم ملی ما در مذاکرات پیروز می‌شود و سه گل می‌زند سختمان است که کف بزنیم و آفرین بگوییم؟ چرا سختمان است که در برابر بازیگران قوی صحنه بین‌المللی تعظیم کنیم، باید انجام بدهیم، این خط و آن خط، این جناح و آن جناح و این دولت و آن دولت ندارد.

رئیس‌جمهور گفت: اوایل آذر ماه به اصل ۶۰ قانون اساسی ضربه وارد شد. اگر ۱۱ آذر نبود و اصل ۶۰ رعایت می‌شد اسفند ماه تحریم‌ها برداشته می‌شد و مردم امروز فروردین، اردیبهشت و خرداد دیگری را می‌دیدند. وزارت امور خارجه و دولت آن مقدار که مقدور بود تلاش کردند.

سفره آماده‌ای برای دولت سیزدهم پهن است

روحانی با بیان اینکه امروز سفره آماده‌ای برای دولت سیزدهم پهن است، گفت: سفره آماده است، کار آماده شده و باید در باز شود تا مردم پای این سفره قرار بگیرند. فرصت را از دست این دولت گرفتند، امیدواریم دولت سیزدهم بتواند این کار را تکمیل کند.

وی با اشاره به اینکه فرقی نمی‌کند دولت سیزدهم یا دولت دوازدهم در این زمینه موفق شود تصریح کرد: شش ماه فرصت از دست رفت و بابت این موضوع متاسف هستیم.

مردم گزارش وزارت خارجه به مجلس در مورد برجام را بخوانند

رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت در شرایط تحریم اقدامات لازم را انجام داد، اگر مردم به دقت گزارش وزارت امور خارجه به مجلس را بخوانند دقیقاً می‌بینند که صحنه مذاکرات و صحنه بین الملل چگونه بوده است، در چه نقطه‌ای بودیم و امروز به چه نقطه‌ای رسیده ایم.

روحانی تاکید کرد: اگر فقط بحث گفتگو و تعامل سازنده و برجام را مطرح کردم به عنوان یک مصداق مهم در عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم بود. روند سازنده مذاکرات آستانه، توافق دریای خزر، مذاکرات سه جانبه بین «ایران، روسیه، آذربایجان» و «ایران روسیه، ترکیه» و «ایران، ترکیه و قطر»، طرح صلح هرمز، همه ناشی از تعاملات سازنده دولت تدبیر بود.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم از لیست سیاه FATF درآمدیم و به نتیجه رسیدیم، گفت: این امر ناشی از تعامل سازنده بود. البته ناشی گری‌هایی انجام شد و مجدد به این لیست وارد شدیم.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت تلاش خود را برای رفع مشکلات ناشی از کرونا انجام داده، گفت: دولت در زمینه رفع مشکلات ناشی از خشکسالی نیز اقدامات مهمی انجام داده است.

استان سیستان و بلوچستان دارای ۵۲۷۲ تخت بیمارستانی است / سیاه نمایی نکنید

روحانی در مورد شیوع کرونا در استان سیستان و بلوچستان، گفت: اخیراً سیاه نمایی می‌شد که در سیستان و بلوچستان تخت کافی برای بستری شدن مردم وجود ندارد. این در حالی است که در گزارش سازمان برنامه و بودجه اعلام شده استان سیستان و بلوچستان دارای ۵۲۷۲ تخت بیمارستانی است.

وی ادامه داد: استان سیستان و بلوچستان مانند سایر استان‌ها از امکانات بهداشتی برخوردار است، به دروغ به مردم می‌گویند دولت یازدهم و دوازدهم برای مردم استان سیستان و بلوچستان کاری نکرده است. این در حالی است که دولت یازدهم و دوازدهم انتقال گاز به این استان را انجام داد، خطوط ریلی تأسیس کرد.

رئیس‌جمهور گفت: در یک سال اخیر ۵۴۰ تخت بیمارستانی در استان سیستان و بلوچستان به کار گرفته شده است، کار بزرگی انجام شده اما شرایط سخت است نیروهای مسلح نیز آماده کمک به مردم سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان هستند.

روحانی با بیان اینکه واکسیناسیون گسترده در استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان آغاز شده است، تصریح کرد: نباید به نظام دروغ بسته و حرف نادرست بزنند.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از خاموشی‌های اخیر، گفت: خشکسالی امسال نسبت به سال‌های گذشته بی نظیر بود، ۵۲ درصد بارش باران کاهش یافته لذا آب سدها کم شده و نیروگاه‌های آبی برای تولید برق دچار مشکل شده اند. علاوه بر این امسال گرمای شدیدی وجود دارد که میزان مصرف افزایش یافته است.

رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی مصرف برق در بخش صنعت، گفت: افتتاح‌های اخیر نسبت به سال‌های گذشته موجب رشد صنعت و افزایش مصرف برق شده است.

روحانی تصریح کرد: می‌گویند در دولت یازدهم و دوازدهم هیچ کاری نشد! بنده دچار حیرت هستم. این دروغ شاخ دار است.

۲۰ هزار مگاوات در دولت یازدهم و دوازدهم به ظرفیت برق کشور اضافه شد

وی اظهار داشت: ۲۰ هزار مگاوات در دولت یازدهم و دوازدهم به ظرفیت برق کشور اضافه شد. به طور متوسط سالانه ۲۵۰۰ مگاوات به تولید برق در کشور اضافه شده است، این رقم در دولت‌های گذشته ۱۷۰۰ مگاوات بوده است. دولت نیروگاه‌های نیمه کاره را تکمیل کرد و یکسری نیروگاه نیمه کاره نیز تحویل دولت بعد خواهد داد. ۱۶ هزار و ۳۰۹ مگاوات نیروگاه تولید برق در دست تکمیل است که ظرف ماه‌های آینده به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس‌جمهور افزود: ۱۷ هزار و ۹۲۵ مگاوات هم برقی است که همه مجوزهای قانونی آن آماده است و نیازمند سرمایه گذاری برای تولید آن هستیم. نیروگاه سیریک که در حال تکمیل است ۱۴۰۰ مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه خواهد کرد.

روحانی با بیان اینکه باید به مردم راست بگوییم، تاکید کرد: البته چند روز مردم دچار مشکلات زیادی ناشی از قطع برق شدند که بنده از مردم عذرخواهی کردم، در روزهای اخیر مشکلات رفع شد امیدواریم برق‌های خانگی قطع نشود و اگر مشکلی هم ایجاد شد با اعلام قبلی برق قطع شود.

وی با اشاره به اینکه ۲۵ تیر روز بهزیستی و تأمین اجتماعی است، گفت: دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه بهزیستی و تأمین اجتماعی کارهای بزرگی انجام داده است. دو دهه بود که بازنشستگان ما در انتظار همسان سازی حقوق بودند این همسان سازی در سال ۹۹ در سخت‌ترین شرایط تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا انجام شد. این کار یکی از افتخارات دولت است

رئیس‌جمهور تصریح کرد: این دولت بود که همه را تحت پوشش بیمه درمانی سلامت قرار داد، ۱۰ میلیون نفر را تحت پوشش بیمه درمانی سلامت قرار دادیم. ایجاد پرونده الکترونیکی برای سلامت مردم کار بزرگی بود، دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از روستاییان و عشایر تحت بیمه بازنشستگی قرار گرفتند.

روحانی گفت: یکی از نقاط درخشان عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم اقدامات مربوط به بهزیستی و تأمین اجتماعی است.