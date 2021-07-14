تفاهمنامه بنیاد شهید و وزارت راه برای ساخت مسکن ایثارگران

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران پیش از ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت یک تفاهمنامه بسیار خوبی میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت راه به امضا رسید تا بر اساس تاکیدی که داشتیم مبنی بر اینکه سال ۱۴۰۰ نهضت ساخت مسکن جامعه ایثارگری باشد، زمینه سازی و پشتیبانی لازم برای آماده سازی ۴۰ هزار واحد مسکونی فراهم شود.

اوحدی عنوان کرد: این تفاهمنامه در ۹ ماده و یک تبصره به امضا رسید که امیدواریم به زودی شاهد اجرایی شدن آن هستیم.