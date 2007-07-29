بسیج اساتید خود را برای تدوین برنامه پنجم توسعه کشور آماده کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مشهد، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران شنبه شب در مراسم اختتامیه نهمین هم اندیشی پژوهشی و علمی اساتید بسیجی کشور گفت : امروز بسیج اساتید به یک درخت تنومند پرثمر برای انقلاب اسلامی و ایران عزیز تبدیل شده است .

وی با بیان اینکه خداوند انسان را از بدو خلقت رها نکرد برای او راه را معین کرد ، قله را تعریف کرد و برای او راهنما قرار داد ، گفت: امام علی (ع) هم قله است هم راه ، هم پشتیبان است و هم معیار حرکت به سوی قله ها، بعضی ها تصور می کنند امام علی (ع) متعلق به شیعیان و نهایتا متعلق به مسلمانان است، این طور نیست بلکه امیر المومنین متعلق به همه بشریت است .

دکتر محمود احمدی نژاد نسبت به برخی اظهار نظرها در مورد اینکه اسلام فاقد نظام اقتصادی و اجتماعی واکنش نشان داد و گفت: زیاد شنیدیم و باز هم می شنویم که می گویند اسلام یا حاکمیت دین فاقد نظامی منسجم برای اداره کشور است با همین اعتقادات با اتکا به خودشان شروع به اتکای به نظام های گوناگون کرده اند و مردم را از خدا و امام به سمت خودشان می کشانند .

رئیس جمهورافزود: بشریت برای سعادت راهی به جز حرکت در راه خدا ندارد چطور ممکن است انسانها آنقدر غافل شوند که بگویند ما خودمان می خواهیم راهی را طراحی کنیم و برای اثبات آن جنگ راه بیاندازند و ملتها را تحقیر کنند.

رئیس قوه مجریه با تاکید براینکه امروز وظیفه ما این است که این اندیشه های باطل غیر حقیقی را بشکنیم ، گفت: ما باید در پایه اعتقادات اسلامی الگوی درست ، الگوی رهایی بخش و انسان ساز برای زندگی بشریت طراحی و تدوین ارائه کنیم .

وی افزود: به طور مثال امروز طوری تبلیغ می کنند که بشر هیچ راهی جز پیروی از اقتصاد لیبرالیسمی که بر اساس سود محوری شکل گرفته ندارد همه روابط طراح هایش برای سود بیشتر است در عرصه سیاسی هم همین طور ما امروز باید الگوی مورد نظر خودمان را طراحی کنیم و در اختیار بشریت قرار دهیم و اتفاقا جای اندیشیدن به این مسائل همین بسیج اساتید است .

احمدی نژاد درادامه به آغاز تدوین برنامه پنج ساله پنجم اشاره کرد و گفت: در برنامه چهارم که ما داریم آن را اجرا می کنیم کتابچه ای است تحت عنوان مبانی نظری برنامه چهارم شما بروید ببینید با چه نگاهی برای کشورما برنامه ریزی شده من تقاضایم از بسیج اساتید این است که آنها را نقد کنند و برای طراحی برنامه پنجم آماده شوند.

وی با بیان اینکه برخی ها اصرار دارند ما را از نظام های جهانی حذف کنند و حتی درکارهای علمی و علوم تجربی ما را محصور کرده اند گفت: با مشخصه های نظام سرمایه داری می خواهند اقتصاد اسلامی را پیاده بکنند. در حالی که ما مبانی را داریم ولی ساز وکارهایمان ایراد دارد و این چیزی است که بسیج اساتید می تواند آن را درست کند.

رئیس جمهور با اشاره به آغاز تدوین برنامه پنج ساله پنجم گفت: به زودی دکتر داوودی کار گروه های برنامه پنجم را تشکیل می دهند ومن خواهشم از عزیزان اساتید بسیجی این است که مشارکت کنند ما باید ایران را بر اساس الگوهای انقلاب اسلامی بسازیم .

احمدی نژاد افزود: ما باید برنامه پنج ساله پنجم را طوری طراحی کنیم که به سمت چشم انداز 20 ساله باشد.

وی همچنین یکی از راهکارهای حل مشکلات کشور را جهت دهی تحقیقات به سمت مسائل گره گشا عنوان کرد و گفت: باید وزارت علوم بنشیند و ماموریت هارا بین دانشگاه ها تقسیم کند هر دانشگاه به دو یا سه یا 5 مسئله بپردازد و برای آن راهکار اجرایی ارائه دهد.

رئیس قوه مجریه ادامه داد: ما سالی 40 هزار پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا داریم که اگر یک درصد از آنها ناظر بر حل یک مشکل باشند می شود سالی 400 مشکل و این شدنی است.

احمدی نژاد درادامه این مراسم با فوری و ضروری دانستن اصلاح نظام پولی و بانکی کشور گفت: نقش بانک مثل قلب و شبکه رگ ها است اگر گردش خود خوب کار کند به تمامی اجزای بدن به اندازه مناسب خون می رسد و اندام درست کار می کند اما اگر نابسامانی ایجاد شود تعادل به هم می خورد.

وی ادامه داد: نقش بانک در اقتصاد کشور نیز همین طور است و امروز یکی از مشکلات کشور ما کارکرد نظام بانکی کشور است، ما در نظام بانکی شاهد توزیع ناعادلانه هستیم مردم پولشان را در اختیار بانک ها می گذارند نزدیک 50 درصد از این پولها که نزد بانک است قرض الحسنه است اما کمتر از یک سی ام تسهیلاتی که بانک ها می دهند قرض الحسنه است ، درا ین نظام بانکی هر کس ارتباط قوی داشته باشد از منابع استفاده می کند و اگر این ارتباط را نداشته باشد نمی تواند از این منابع استفاده کند.

رئیس قوه مجریه ادامه داد: این قضیه شده است مثل بازی مرغ و تخم مرغ می گویم چرا سود بانکی بالاست بانک ها می گویند چون تورم بالاست در جلسه دیگر می رویم می گوییم تورم را پایین بیاورید ، می گویند سود بانکی یکی از عامل های اصلی تورم است بانک شده متولی اقتصاد کشور در حالی که بانک باید یک واسطه باشد ، بانک یک بنگاه اقتصادی بزرگ شده و امکان رقابت را برای مردم باقی نگذاشته است در حالی که اگر ا ین نظام اصلاح شود ما می توانیم رشد 10 درصدی اقتصاد را تجربه کنیم.

وی سپس به فردی اشاره کرد که هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی کشور وام گرفته و هنگامی که رئیس جمهور با او برخورد کرد او نامه ای نوشت و در آن از رئیس جمهور انتقاد کرده بود ، گفت: آن فرد در آن نامه مدعی شده که ببینید من مواد اولیه دو سال کارخانه هایم را ذخیره کرده ام انکار این آقا کار خوبی کرده من به رئیس بانک مرکزی گفتم این غیر از بلوکه کردن منابع مردم معنایی ندارد.

رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: این چه طرز اداره کشور است اصلاحات پایه ای باید در این کشورانجام شود که هم سخت است و هم مقاومت در برابرش زیاد است.

احمدی نژاد خطاب به اساتید بسیجی گفت: باید عزیزان بسیجی وارد این عرصه ها شوند و از این که فضای دانشگاه ها به سمت موضوعات کاذب برود جلوگیری کنند ما در مقطعی دیدیم که آنقدر این موضوعات کاذب در دانشگاهها مطرح شد که اگر 50 سال هم بحث روی آنها می شد ، نمی شد آجر روی آجر گذاشت این افراد هیچ ارادات و عشقی به آرمانهای این کشور و سرزمین نداشتند .

وی در پایان اظهار داشت: اساتید بسیجی باید فضای دانشگاه را به سمت فضای آرمانی پیش ببرند و مبنای کارشان را خدمت به جامعه اسلامی و حرکت شجاعانه علمی بگذارند.

پیش از سخنان رئیس جمهور از شش استاد بسیجی نمونه کشور تقدیر شد، دکتر علیرضایی معاون پژوهشی سازمان بسیج اساتید ، دکتر طالبی معاون فرهنگی سازمان بسیج اساتید ، دکتر پورجم دبیر گروه کشاورزی ، کهن دل دبیر گروه اقتصاد ، دکتر فرشبانیان رئیس مرکز اساتید بسیجی استان آذربایجان شرقی و محدث رئیس مرکز اساتید بسیجی استان قم شش استادی بودند که توسط دکتر احمدی نژاد ، آیت الله واعظ طبسی ، دکترپرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور و دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم مورد تقدیر قرار گرفتند.