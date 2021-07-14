فرصتی ویژه پیش روی کارآفرینان حوزه گردشگری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، زاهد شفیعی با بیان اینکه چهاردهمین دوره جشنواره کارآفرینان برتر توسط وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی در سال جاری برگزار می‌شود؛ گفت: در این دوره از جشنواره صنعت گردشگری نیز وارد عرصه رقابت شده و کارآفرینان خود را انتخاب خواهد کرد.

وی افزود: در حال حاضر مراحل ثبت‌نام داوطلبان این رویداد در حال انجام است و داوران استانی نیز به تفکیک هر استان معرفی و تعیین شده‌اند.

شفیعی یادآور شد: علیرغم شرایط ناشی از کرونا و رکود در بخش گردشگری همه کشورهای جهان، برگزاری اینگونه از رویدادهای رقابت‌آفرین می‌تواند برای سال‌های آتی تجارب مؤثری در مشارکت و رقابت واحدهای مختلف گردشگری به شمار آید.

در ادامه مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و مطالعات گردشگری درباره شاخص‌های انتخاب کارآفرین برتر گفت: بکارگیری ایده‌های خلاقانه و روش‌های جدید در جذب گردشگران، استفاده از فناوری‌های بروز و جدید در عرضه خدمات و محصولات گردشگری، کاهش آسیب‌های محیط‌زیست و توسعه گردشگری پایدار، جذب همکاری‌ها و مشارکت با ذی نفعان گردشگری و جوامع محلی، متنوع‌سازی خدمات و محصولات گردشگری در جهت ایجاد مزیت رقابتی در کسب و کار خود، افزایش درصد اشغال تخت و یا میزان جذب گردشگران داخلی و خارجی، توجه به کیفیت ارائه خدمات گردشگری و جلب رضایت گردشگران از جمله معیارهای در نظر گرفته شده برای انتخاب کارآفرین برتر به شمار می‌آید.

ثبت‌نام در این جشنواره از اول تیرماه آغاز شده و تا دهم مردادماه ۱۴۰۰ ادامه دارد این جشنواره بیشتر با هدف شناسایی، انتخاب و معرفی کارآفرینان برتر در سراسر کشور انجام می‌شود.