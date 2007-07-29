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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۲۱

دو فیلم‌ کوتاه سینمای جوان زنجان به جشنواره‌های بین الملی راه یافت

دو فیلم‌ کوتاه سینمای جوان زنجان به جشنواره‌های بین الملی راه یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: فیلم‌های کوتاه "پرده سنگی" و "جنگ و زندگی" محصول سینمای جوان زنجان به جشنواره‌های بین الملی راه یافتند.

به گزارش مهر به نقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، فیلم "پرده سنگی" به مدت 65 دقیقه در قالب داستان با موضوع اجتماعی به طریق ویدئو دی ‌وی دی به کارگردانی صادق باقری، تصویربرداری و تدوین پویان آقابابایی و بازیگری محمد حیدری و محمد نظر علیان به جشنواره و نیز ایتالیا راه یافت.

همچنین فیلم کوتاه و انیمیشن "جنگ و زندگی" به مدت پنج دقیقه در قالب داستان با موضوع اجتماعی به نوسیندگی و کارگردانی جمال رحمتی منتخب جشنواره فیلم لایپزیک آلمان و منتخب شورای ارزیابی فیلم امور بین الملل سینمای جوانان کشور برای حضور در جشنواره‌های خارجی است.

کد مطلب 525763

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