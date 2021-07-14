عفاف و حجاب نشانه شخصیت والای انسان است

علی‌محمد لروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عفاف و حجاب فقط مختص به زنان نبوده و برای مردان ضروری است، به طوری که باید شخصیت و شأن مرد با عفت و حجاب ظاهر او نشان داده شود.

وی افزود: عفت شامل حیا در رفتار و کلام در برخوردهای اجتماعی، لقمه حلالی که خورده شده و محبت حلال که در قلب انسان جای می‌گیرد، نمود پیدا می‌کند.

امام جمعه شهرستان کنگاور گفت: حجاب پوششی است که تنها متعلق به دین اسلام نبوده و در تمدن ایرانیان حتی قبل از اسلام در زمان هخامنشیان ریشه دارد.

وی ادامه داد: حجاب و عفاف نشانه شخصیت والای انسان بوده و مزایای داشتن پوشش اسلامی و حجاب در ابتدا به خود شخص و سپس به جامعه برمی‌گردد.

لروند گفت: در روز عفاف و حجاب به همراه فرماندار شهرستان کنگاور از اداراتی که در این شهرستان کارمند خانم دارند، سرکشی کرده و با تبریک این روز وضعیت بانوان در ادارات بررسی شد.