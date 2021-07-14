۱۵ هزار دز واکسن طی یک روز در مازندران تزریق شد

سید عباس موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز دز واکسن کرونا در استان با بیان اینکه در موج پنجم بیماری کرونا هستیم بر ضرورت ایمن سازی افراد برابر آن تاکید کرد.

وی با عنوان اینکه واکسیناسیون برای جلوگیری از انتقال بیماری مفید خواهد بود، گفت: هرچه زودتر واکسیناسیون انجام شود مؤثرتر خواهد بود و از انتقال بیماری پیشگیری خواهد کرد.

وی با اظهار اینکه میزان خوبی از واکسن به استان ارسال شده است، گفت: روز گذشته ۱۵ هزار دز واکسن در استان تزریق شده است و افراد بالای ۷۰ سال در استان واکسینه شدند.

موسوی یادآور شد: باید مراقبت‌های لازم را انجام دهد و با تسریع در واکسیناسیون خود را برابر این بیماری مصون کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران رعایت پروتکل‌های بهداشتی را امری مهم دانست و شمار بیماران بستری شده در مراکز درمانی تحت پوشش بابل و علوم پزشکی مازندران را بیش از هزار و ۳۰۰ نفر ذکر کرد.