سرویس جاسوسی انگلیس به روسیه و چین اتهام زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کن مک کالیوم» رئیس سرویس جاسوسی اطلاعات ملی انگلیس (MI۵)، به مردم این کشور هشدار داد که تهدید ناشی از جاسوس‌های روسی و چینی را به اندازه خطر تروریسم جدی بگیرند.

وی مدعی است که هدف از جاسوسی علیه مردم عادی انگلیس، سرقت فناوری، ایجاد تفرقه و حمله به زیرساخت‌های این کشور است.

به ادعای این مقام اطلاعاتی، سازمان تحت امر وی، حدود ۱۰ هزار اقدام جاسوسی را که با هدف بازی دادن افکار عمومی انگلیس صورت گرفته، خنثی کرده است.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که انگلیس و کشورهای وابسته به آن، نظیر استرالیا همواره روسیه و به ویژه چین را به سرقت معنوی، اطلاعات حساس تجاری و نفوذ سیاسی متهم می‌کنند.

این در حالی است که مسکو و پکن هرگونه اتهام در این زمینه را رد کرده و آن را بخشی از توطئه غرب برای تخریب وجه این دو کشور ارزیابی می‌کنند.