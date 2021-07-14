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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۰۷

علیرغم طرح سراسری واکسیناسیون؛

امدادگران و نجات گران خراسان شمالی همچنان از واکسن کرونا محرومند

امدادگران و نجات گران خراسان شمالی همچنان از واکسن کرونا محرومند

بجنورد- معاون امداد و نجات هلال احمر خراسان شمالی گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان تاکنون هیچ سهمیه واکسنی برای امدادگران و نجات گران هلال احمر خراسان شمالی در نظر نگرفته است.

ابراهیم سارمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای امدادی هلال احمر به جهت حضور در عملیات‌ها و مواجهه مستقیم با مصدومان حوادث از اولویت‌های دریافت واکسن هستند اما متأسفانه دانشگاه علوم پزشکی هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان شمالی تصریح کرد: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر در فاز سوم دریافت واکسن و هم ردیف با نیروهای اورژانس در طرح سراسری واکسیناسیون قرار دارند.

وی خاطر نشان کرد: لیست ۸۰۰ نفره امدادگران و نجات گران جمعیت هلال احمر خراسان شمالی تحویل علوم پزشکی شده اما تاکنون خبری از واکسیناسیون نیست.

کد مطلب 5257677

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