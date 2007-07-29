به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل تذکرات کتبی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به مسئولان اجرایی کشور قرائت کرد.

رضایی نماینده مردم مسجد سلیمان در تذکر به وزیر نفت رسیدگی برای تامین گاز طرح های صنعتی مصوب دولت در منطقه مسجد سلیمان را خواستار شد.

وی همچنین به وزیر آموزش و پرورش درباره رسیدگی به باز سازی و نوسازی مدارس روستایی و عشایری و فرسوده شهرستان مسجد سلیمان تذکر داد.

پشنگ نماینده مردم خاش و میرجاوه نیز به وزیر آموزش و پرورش در خصوص لزوم ارائه لایحه استخدامی و تعیین تکلیف نیروهای حق التدریسی با توجه به گذشت بیش از 6 سال در بدترین شرایط تذکر داد.

فهیمی نماینده مردم پارس آباد هم در تذکر به وزیر اموزش و پرورش تسریع در احداث آموزشکده فنی حرفه ای پارس آباد را خواستار شد.

امامی راد نماینده مردم کوهدشت نیز به وزیر علوم برای جلوگیری از ضعف عملکرد مدیریت ریاست دانشگاه پیام نور تذکر داد .

حسینی نماینده مردم میانه و میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز هم به وزیر رفاه و تامین اجتماعی درباره لزوم اجرای قانون حمایت از بیمه رانندگان و تامین ده بیست و هفتم سهم بیمه آنان ازجانب دولت تذکر دادند.

فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب در تذکر به وزیر کشور تسریع در شناسایی و معرفی گروههای صنعتی و حمایتی مستحق دریافت سهمیه اضافه سوخت را خواستار شد.

زمانی نماینده مردم ملایر نیز درتذکر به وزیر کشور، تبدیل فرمانداری ملایر به فرمانداری ویژه را با توجه به جمعیت 400 هزار نفری شهرستان خواستار شد.

خلیل طهماسبی نماینده مردم لردگان هم به وزیر کشور درباره ضرورت جمع اوری اسلحه گرم از استان چهارمحال و بختیاری بویژه شهرستان لردگان تذکر داد

ولی ملکی نماینده مردم مشکین شهر نیز به وزیرکشور درباره تحویل بنزین علی الحساب به رانندگان آژانس و مسافرکش های بین شهری و روستایی تا صدور کارت هوشمند و جلوگیری از وصول ده هزار ریال علاوه بر کرایه به لحاظ استفاده از کولر خودرو ازجانب آژانس ها تذکر داد.

وی همچنین به وزیر راه و ترابری در باره توجه بیشتر معاون و مدیرکل مجلس در ایجاد ارتباط بین نمایندگان با ان وزارتخانه تذکر داد.

ندیمی نماینده مردم لاهیجان به وزیر مسکن و شهرسازی در باره تسریع در اتمام طرح ساخت فرهنگسرای لاهیجان برای دسترسی جوانان به امکانات فرهنگی و هنری و به وزیر جهاد کشاورزی درخصوص لزوم تسریع در ارسال لایحه تکمیل اعتبار خرید تضمینی برگ سبز چای حسب وظیفه خرید بند صز 12ص 4 ه 3 قانون بودجه سال 86 تذکر داد.

طلایی نیک نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ نیز به وزیر جهاد کشاورزی رسیدگی سریع و حمایت حقوقی و موثر از کشاورزان بخش های شیرین سو و گل نسیم برخی روستاهای کبودرآهنگ در خصوص زمین های زراعی و مراتع تذکر داد.

علیخانی نماینده مردم بوئین زهرا و آوج نیز به وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی درباره تسریع در تخلیه گندم کشاورزان در بخش سیلوهای استان تذکر داد.

موسوی نماینده مردم الیگودرز به وزیر بازرگانی درخصوص رفع پلمپ کارخانجات آرد الیگودرز و رفع نارضایتی کارگران و کشاورزان تذکر داد.

شعبانی نماینده مردم سنندج و حیدری نماینده مردم سقز و بانه نیز در تذکر به وزیر ارتباطات اجرای مصوبه سال 86 در خصوص بیمه کارگران مخابرات در استان کردستان را خواستار شدند.

شعبانی همچنین در تذکر به رئیس جمهور دستور رسیدگی به تخلفات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کردستان را خواستار شد.

میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز، سودانی نماینده مردم اهواز، نادران نماینده مردم تهران ، رجایی نماینده مردم اراک، ابطحی نماینده مردم خمینی شهر، عاشوری نماینده مردم بندرعباس و شافعی نماینده مردم مرند به رئیس جمهور درباره دستور به شورای عالی اقتصادی برای اجرای مصوبه مجلس در خصوص آزاد سازی قیمت محصولات پتروشیمی و حذف رانت موجود با توجه به گذشت دو ماه از زمان اجرای آن تذکر دادند.

باغبانیان نماینده مردم نطنز و قمصر در تذکر به رئیس جمهور دستور پرداخت خسارات ناشی از سیل در شهرهای قمصر و روستاهای قهرود جونیان و فضاحان به کشاورزان خواستار شد.

فرهنگی نماینده مردم تبریز هم در تذکر به رئیس جمهور، دستور به دستگاههای اجرایی و معاونان حقوقی وزارتخانه های خصوصی و توجه کافی به مکاتبات و تذکرات قانونی نمایندگان مجلس و به وزیر کشور درباره ضرورت اتخاذ تدابیر سریع برای جلوگیری از سوء استفاده ها در توزیع سوخت ازجانب برخی دارندگان وسایل حمل و نقل عمومی و جایگاه داران تذکر داد.

حاجی بابایی نماینده مردم همدان نیز به وزرای نیرو و جهاد کشاورزی در خصوص بررسی علت تاخیر در اجرای طرح های بندهای انحرافی شهرستان همدان تذکر داد.