طالبان مدعی تصرف گذرگاه کلیدی افغانستان-پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در خبری فوری اعلام کرد که طالبان مدعی تصرف گذرگاه کلیدی افغانستان با پاکستان شده است.

«ذبیح الله مجاهد» سخنگوی طالبان در این رابطه گفت: نیروهای طالبان موفق به تصرف گذرگاه بین المللی «وش» (Wesh) در ولایت قندهار شده و گمرک آن را نیز به تصرف خود در آورده اند.

هنوز اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.

طالبان در هفته های اخیر چندین گذرگاه و گمرک مرزی در مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه را به تصرف خود در آورده است.

گروه طالبان در هفته گذشته مدعی شده بود که ۸۵ درصد از خاک افغانستان را تصرف کرده است. در این میان در روزهای اخیر برخی از مناطق افغانستان بین نیروهای دولتی و طالبان دست به دست شده اند.