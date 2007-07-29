طرح ولایت بسیج دانش آموزی کردستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر از سنندج، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی استان کردستان صبح امروز در جمع خبرنگاران هدف اصلی از اجرای این طرح را دنبال کردن رهنمود های مقام معظم رهبری عنوان کرد.

محمد فایق فرجی افزود: ارتقای بینش و دانش دینی و سیاسی اعضا در مقابل تهاجم فرهنگی، تربیت نیروی انسانی، پاسخ عملی به قسمتی از نیازهای جامعه و ترویج باورها و ارزش های والای انقلاب اسلامی از دیگر اهداف این دوره است.

وی شناساندن آسیب های اجتماعی با همکاری معاونت اجتماعی و ارشاد ناحیه انتظامی استان را از برنامه اجرایی در طرح بر شمرد و تصریح کرد: با پخش فیلم های مرتبط و بحث های مشاوره ای این موضوع دنبال می شود.

فرجی در پایان بازدید های علمی، بازدید از مراکز صنعتی و دید و بازدید از اماکن و بناهای تاریخی استان و برگزاری رقابت های ورزشی را از دیگر برنامه جنبی این دوره برشمرد.

