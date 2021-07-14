مشکلات کارآفرینان در کرمان احصا و رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهرابی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان گفت: کارآفرینی در جهان به معنی ارزش آفرینی است و باید در کشور برای معنی کلمه کارآفرینی به عنوان پول آفرینی فرهنگ سازی شود.
مهرابی با اشاره به اینکه کلمه کارآفرینی با معنی اشتغال زایی همراه است، افزود: در کشور ما اگر کسی ورشکست شود از جامعه اقتصادی ترد میشود ولی در جهان ممکن است شخصی چندبار ورشکست شود ولی مجدد وارد بازار کار میشود که این موضوع در کشور ما نیاز به فرهنگ سازی دارد.
وی همچنین اظهار کرد: در جهان عبارتی با عنوان «تردد شغلی» وجود دارد به معنی اینکه یک شخص در طول زندگی خود چند بار شغل خود را عوض میکند که در جهان متوسط رقم این شاخص به ۱۲ میرسد در حالی که در کشور ما ۲ است یعنی یک چسبندگی شغلی وجود دارد و باید این نگاه عوض شود.
مهرابی همچنین با اشاره به تعریف اکوسیستم برای کارآفرینی گفت: برای اینکه با تعریف علمی تر اکوسیستم برای کارآفرینی آشنا بشویم و دیدگاهمان درست شود توصیه میکنم کتاب «جنگل بارانی» را مطالعه کنید.
وی افزود: تجربه نشان داده است که هر چقدر مداخله دولت در اکوسیستم کارآفرینی بیشتر شود سرعت رشدش کمتر میشود به این علت که وقت کارآفرین صرف کارهای پیش پا افتاده اداری و گرفتن مجوزها میشود پس باید کارآفرینی را به گونهای تقویت کنیم که درگیری اداری کمتری داشته باشند تا بتوانند پیشرفت کنند.
معاون اقتصادی استاندار کرمان با بیان اینکه بعضی از کارآفرینان علاقمندند چراغ خاموش کار کنند، گفت: باید در جامعه به گونهای فرهنگ سازی شود که کارآفرین واهمهای از مطرح شدن نداشته باشد چون خیلی از آنها معتقد هستند که در صورت شناخته شدن اسمشان ادارههایی همچون دارایی، بیمه و غیره بیشتر آنها را مورد مواخذه قرار میدهند. در جلسهای تخصصی باید این مشکلات آسیب شناسی شود و با هم افزایی راه حلی برای این مشکلات پیدا کنید تا مسیر رشد کارآفرینان هموار شود.
مهرابی همچنین با اشاره به همکاری دستگاههای اجرایی برای ترویج کارآفرینی خواستار شد: فعالیت و همکاری ارگانها و ادارات بسیار برای فرهنگ سازی مفید است ولی از حالت کمی باید به سمت کیفی بودن این فعالیتها پیش بروند.
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