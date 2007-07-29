مشهد از الگوی مدیریت بحران تهران استفاده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد، در جریان این بازدید مهندس پژمان شهردار مشهد ، مهندس میرنجاتی رئیس دبیرخانه کلان شهرها و مهندس باغبان­نژاد از مدیران شهرداری مشهد با بخش­های مختلف سازمان آشنا شده و با توضیحات ارائه شده از سوی دکتر مازیار حسینی رئیس این سازمان در جریان تاریخچه شکل­گیری و بخشی از اهداف و طرح­های اجرا شده و در دست اجرای سازمان قرار گرفتند.

شهردار مشهد و همراهان همچنین از مجموعه در دست احداث مرکز فرماندهی و هدایت عملیات مقابله شهر تهران (اتاق بحران) که برای نخستین بار در کشور احداث می­گردد، بازدید نموده و با کارکردهای متنوع اتاق بحران و نیز وظایف سازمان پیشگیری ومدیریت بحران شهر تهران در مراحل چهارگانه پیشگیری ، آمادگی ، مقابله و بازسازی آشنا شدند .

دکتر حسینی در پاسخ به پرسش­های طرح شده از سوی شهردار مشهد و هیئت همراه توضیح داد که نگاه کلان سازمان بیشتر متمرکز بر فعالیت در حوزه پیشگیری و آمادگی است زیرا پیشرفت و پیشبرد طرح­ها در این دو مرحله به منزله تحمل کمترین تلفات جانی و خسارات مالی در زمان حادثه بوده و بدین ترتیب حجم عملیات مقابله و بازسازی را کاهش خواهد داد.

دکتر حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان تنها در حوزه کاهش مخاطره زلزله فعالیت می­کند یا خیر، گفت : طبیعی است که سازمان به سایر بحران­های طبیعی و بحران­های انسان­ساز هم نظر دارد اما زلزله و سپس سیل در شهر تهران نسبت به سایر حوادث طبیعی در اولویت قرار دارند .

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین در خصوص دو طرح مهم دیگر این سازمان شامل طرح احداث موزه زلزله و سوانح طبیعی شهر تهران و طرح بهبود و ارتقای کیفیت ساخت و ساز برای بازدید کنندگان توضیحاتی را ارائه کرد .

مهندس پژمان شهردار مشهد نیز در سخنانی از تنوع و تکثر طرح­های اجرا شده و در دست اجرا توسط این سازمان ابراز خشنودی نموده و با تاکید بر اهمیت کاهش خطرپذیری (ریسک) شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور در برابر حوادث و سوانح گفت : شهرداری مشهد علاقمند است از طرح­ها و ابتکارهای ارائه شده در این سازمان برای ارتقای شاخص ایمنی شهر مشهد استفاده نماید.

وی با اشاره به عزم شهرداری مشهد برای ایجاد ساختار مدیریت بحران گفت : شهر غیر ایمن در واقع شهر نیست، چرا که سلامت و امنیت دو نعمت خداوندی است و اگر جامعه­ای از آن برخوردار نباشد بهره لازم از زندگی نصیب انسان­ها نخواهد شد .

وی افزود :شهرداری مشهد تلاش خواهد کرد در حوزه پیشگیری از وقوع حوادث و پدیده­های طبیعی و افزایش آمادگی بیشتر مدیریت شهری و شهروندان در رویارویی با حوادث گام بردارد تا بتوان در هنگام وقوع سوانح و حوادث با آمادگی کامل و سازماندهی لازم عمل کرد.