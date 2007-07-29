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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۴۹

مشهد از الگوی مدیریت بحران تهران استفاده می کند

شهردار مشهد به همراه رئیس دبیرخانه کلان شهرهای کشور ضمن شرکت در مراسم بهره برداری از پایگاه ویژه پشتیبانی مدیریت بحران در منطقه 2 از بخش‌های مختلف سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بازدید کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد، در جریان این بازدید مهندس پژمان شهردار مشهد ، مهندس میرنجاتی رئیس دبیرخانه کلان شهرها و مهندس باغبان­نژاد از مدیران شهرداری مشهد با بخش­های مختلف سازمان آشنا شده و با توضیحات ارائه شده از سوی دکتر مازیار حسینی رئیس این سازمان در جریان تاریخچه شکل­گیری و بخشی از اهداف و طرح­های اجرا شده و در دست اجرای سازمان قرار گرفتند.

شهردار مشهد و همراهان همچنین از مجموعه در دست احداث مرکز فرماندهی و هدایت عملیات مقابله شهر تهران (اتاق بحران) که برای نخستین بار در کشور احداث می­گردد، بازدید نموده و با کارکردهای متنوع اتاق بحران و نیز وظایف سازمان پیشگیری ومدیریت بحران شهر تهران در مراحل چهارگانه پیشگیری ، آمادگی ، مقابله و بازسازی آشنا شدند .

دکتر حسینی در پاسخ به پرسش­های طرح شده از سوی شهردار مشهد و هیئت همراه توضیح داد که نگاه کلان سازمان بیشتر متمرکز بر فعالیت در حوزه پیشگیری و آمادگی است زیرا پیشرفت و پیشبرد طرح­ها در این دو مرحله به منزله تحمل کمترین تلفات جانی و خسارات مالی در زمان حادثه بوده و بدین ترتیب حجم عملیات مقابله و بازسازی را کاهش خواهد داد.

دکتر حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان تنها در حوزه کاهش مخاطره زلزله فعالیت می­کند یا خیر، گفت : طبیعی است که سازمان به سایر بحران­های طبیعی و بحران­های انسان­ساز هم نظر دارد اما زلزله و سپس سیل در شهر تهران نسبت به سایر حوادث طبیعی در اولویت قرار دارند .

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین در خصوص دو طرح مهم دیگر این سازمان شامل طرح احداث موزه زلزله و سوانح طبیعی شهر تهران و طرح بهبود و ارتقای کیفیت ساخت و ساز برای بازدید کنندگان توضیحاتی را ارائه کرد .

مهندس پژمان شهردار مشهد نیز در سخنانی از تنوع و تکثر طرح­های اجرا شده و در دست اجرا توسط این سازمان ابراز خشنودی نموده و با تاکید بر اهمیت کاهش خطرپذیری (ریسک) شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور در برابر حوادث و سوانح گفت : شهرداری مشهد علاقمند است از طرح­ها و ابتکارهای ارائه شده در این سازمان برای ارتقای شاخص ایمنی شهر مشهد استفاده نماید.

وی با اشاره به عزم شهرداری مشهد برای ایجاد ساختار مدیریت بحران گفت : شهر غیر ایمن در واقع شهر نیست، چرا که سلامت و امنیت دو نعمت خداوندی است و اگر جامعه­ای از آن برخوردار نباشد بهره لازم از زندگی نصیب انسان­ها نخواهد شد .

وی افزود :شهرداری مشهد تلاش خواهد کرد در حوزه پیشگیری از وقوع حوادث و پدیده­های طبیعی و افزایش آمادگی بیشتر مدیریت شهری و شهروندان در رویارویی با حوادث گام بردارد تا بتوان در هنگام وقوع سوانح و حوادث با آمادگی کامل و سازماندهی لازم عمل کرد.

کد مطلب 525770

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