قربانیان کرونا به ۷۰۸ نفر افزایش یافت/ورود کرونای دلتا به استان

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز یزدانپناه گفت: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته دو بیمار جان خود را از دست دادند.

یزدان‌پناه افزود: هم اکنون ۲۰۵ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری هستند که ۸۰ نفر مبتلای قطعی و ۱۲ نفر از این بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

وی ادامه داد: از مجموع مبتلایان به کووید ۱۹ در کهگیلویه و بویراحمد ۵۰ هزار و ۷۹۶ نفر بهبود یافته گزارش شده است.

وی بیان کرد: از ۶۳۵ نمونه دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی یاسوج که شامل تست‌های PCR حدود ۳۹ درصد موارد مثبت بودند بیشترین موارد مثبت در شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه و دنا و از ۲۹۶ نمونه رپید تست ۱۴ درصد مثبت و بیشترین آمار در شهرستان‌های کهگیلویه، گچساران و بهمئی بودند.

دکتر یزدان‌پناه خاطر نشان کرد: در نمونه‌های گرفته شده از بیماران بستری در مرکز بهداشتی درمانی شهدای دولت آباد - بیمارستان شهید جلیل که به آزمایشگاه یکی از استان‌های مجاور فرستاده شد تأیید ویروس کرونای هندی در بیماران شهرستان بویراحمد تأیید شد.

وی بیان کرد: این مسئله نشان دهنده ورود قطعی کرونای هندی (دلتا) در استان و گرفتاری درصدی از بیماران کرونایی به این گونه جهش یافته ویروس کرونا می‌باشد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه نشانه‌های کرونای دلتا مانند سرماخوردگی معمولی می‌باشد لذا لازم است کسانی که نشانه‌های سرماخوردگی را دارند به مراکز ١٦ ساعته در استان مراجعه نمایند. سرایت پذیری این نوع ویروس خیلی زیاد، کشندگی بیشتر و همه سنین را گرفتار می‌کند. لذا از همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی خواستاریم به منظور جلوگیری از گسترش کرونا دستورالعمل‌های بهداشتی را بیش از پیش رعایت کنند.

وی یادآور شد: چون کرونا در کمین همگان است نباید اجازه داد با سهل انگاری، ساده انگاری و رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی شاهد موج جدیدی از ابتلایان به ویروس کرونا در استان باشیم.