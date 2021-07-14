توئیتر به حساب های جعلی تیک آبی داد

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از رویترز، توئیتر اعلام کرد به اشتباه برخی حساب‌های کاربری جعلی را تأیید کرده است. البته این حساب‌ها به طور دائم تعلیق شده‌اند.

این درحالی است که این شبکه اجتماعی فرایند تأیید و اعطای تیک آبی را به تازگی دوباره آغاز کرده است.

این شرکت در ماه می فرایند ارائه تیک آبی به کاربران را پس از یک سال از سرگرفت و اعلام کرد فقط کاربران شاخص می‌توانند این نشان را دریافت کنند.

سخنگوی توئیتر در بیانیه‌ای نوشت: ما به اشتباه درخواست تأیید تعداد اندکی از حساب‌های کاربری جعلی را تأیید کردیم. این حساب‌ها اکنون به طور دائم تعلیق شده‌اند و با توجه به قوانین پلتفرم نشان آبی آنها نیز حذف شده است.

طبق قوانین توئیتر برای اعطای نشان آبی، حساب‌های کاربری باید حداقل ۶ ماه قبل فعال باشند و جزو یکی از گروه‌های دولتی، شرکت، برندها و سازمان‌ها، رسانه‌های خبری و خبرنگاران، سرگرمی، ورزش و بازی، فعالان باشند.