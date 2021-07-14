بستری ۷۹۴ بیمار کرونایی در گلستان/ تفرجگاه ها بسته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به روند افزایشی کرونا در استان جلسه مدیریت بحران با حضور فرمانداران تشکیل شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: در این جلسه مصوب شد که تفرجگاه‌های استان در آخر این هفته فارغ از هر رنگ کرونایی بسته شود.

وی بیان کرد: فعالیت تالارها و بازارهای هفتگی هم طی این مدت متوقف خواهد شد.

طبق گفته فاضل همچنین مقرر شد تا نیروی انتظامی در مبادی ورودی و خروجی نظارت بیشتری داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: هم اکنون ۷۹۴ بیمار در مراکز درمانی استان بستری هستند که از این تعداد ۱۱۲ در آی سی یو تحت مراقبت بوده و ۳۲ نفر هم به دستگاه ونیتلاتور متصل هستند.