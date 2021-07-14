آلمان هم واحد فرماندهی فضایی ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آلمان جدیدترین عضو ناتو است که یک واحد مجزای فرماندهی هوایی ایجاد کرده است. برلین این اقدام را به تقلید از آمریکا و به طمع تسلط بر فضا به عنوان عرصه ای برای نبردهای آتی انجام می دهد حال آنکه واشنگتن در این میدان نیز به دنبال برتری جویی است.

«آنه گرت کرامپ کارن باوئر» وزیر دفاع آلمان در سخنرانی در مرکز آگاهی وضعیت فضایی این کشور مدعی شد: فضا به زیرساختی حیاتی تبدیل شده است که ما باید آن را ایمن کنیم.

همچنین وزیر دفاع آلمان در بیانیه ای جداگانه مدعی شد که این اقدام پاسخی به اهمیت فزاینده مسئله فضا برای توانایی کشور آلمان جهت کار کردن، شکوفایی و رفاه مردم این کشور و افزایش نیاز نیروهای مسلح به اطلاعات، خدمات و محصولات با پشتیبانی فضایی است.

آلمان در مقایسه با آمریکا که تاکنون بیشترین تعداد ماهواره در دنیا با رقم یک هزار و ۸۹۷ عدد را دارد، فقط دارای شش ماهواره در مدار زمین است.

کارن باوئر در ادامه اظهارات خود افزود که وظیفه اصلی فرماندهی جدید محافظت از ماهواره ها در برابر تهدیدهای دشمن و خطرات غیر نظامی از قبیل زباله های فضایی خواهد بود.

آلمان چهارمین عضو ناتو در دوسال اخیر است که اقدام به راه اندازی فرماندهی فضایی می کند. از سال ۲۰۱۹ به این سو، به ترتیب آمریکا، فرانسه و انگلیس چنین واحدهایی را ایجاد کردند.

در تمامی موارد، سران این کشورها با اشاره به افزایش توانایی های فضایی روسیه، چین و هند مدعی شدند که توسعه موشک های ضد ماهواره و سلاح های با قابلیت هدایت انرژی، ماهواره های آنها را به خطر می اندازند.

روسیه، چین و هند همگی با اشاره به اینکه آمریکا خود کشوری است که در حال ایجاد رقابت تسلیحاتی در فضا است هر گونه قصدشان برای نظامی کردن فضا آن طور که واشنگتن مدعی است را رد کرده اند.