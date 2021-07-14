  1. استانها
  2. ایلام
۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۹

نماینده مردم ایلام در مجلس خبر داد؛

تصویب ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای احداث سد مخزنی گدارخوش صالح آباد

تصویب ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای احداث سد مخزنی گدارخوش صالح آباد

ایلام-نماینده مردم ایلام در مجلس از تصویب بودجه یک هزار و ۳۲۰ میلیارد تومانی برای احداث سد مخزنی و شبکه آبیاری و زهکشی گدارخوش صالح آباد خبر داد.

علی اکبر بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از تشکیل جلسات مستمر طی چندین ماه متوالی و با حمایت و پشتیبانی «سیدحمید پور محمدی» معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور روز ۱۳ تیرماه موافقت نامه احداث سد مخزنی گدارخوش بعد از سالیان متوالی توسط کمیسیون مربوطه در سازمان برنامه بودجه کشور صادر شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: برای اجرای این پروژه بزرگ و با اهمیت یک هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز پیش بینی شده که عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۱ شروع و پیش بینی می‌شود بعد از ۷ سال به بهره برداری برسد.

بسطامی گفت: به اذعان صاحب نظران و کارشناسان حوزه‌های آب، نیرو و کشاورزی سدگدار خوش با ظرفیت ۶۵.۹ میلیون مترمکعب در سال از نگاه اکوسیستمی و کشاورزی و ایجاد اشتغال مولد چهره استان را دگرگون خواهد کرد.

نماینده مردم ایلام در مجلس اضافه کرد: از تلاش‌های «علیرضا نعمتی» معاون امور استان‌های سازمان برنامه بودجه کشور به خاطر دلسوزی و تلاش‌های بی وقفه برای این طرح تشکر و قدردانی می‌کنم.

کد مطلب 5257744

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه