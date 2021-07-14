تصویب ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای احداث سد مخزنی گدارخوش صالح آباد

علی اکبر بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از تشکیل جلسات مستمر طی چندین ماه متوالی و با حمایت و پشتیبانی «سیدحمید پور محمدی» معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور روز ۱۳ تیرماه موافقت نامه احداث سد مخزنی گدارخوش بعد از سالیان متوالی توسط کمیسیون مربوطه در سازمان برنامه بودجه کشور صادر شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: برای اجرای این پروژه بزرگ و با اهمیت یک هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز پیش بینی شده که عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۱ شروع و پیش بینی می‌شود بعد از ۷ سال به بهره برداری برسد.

بسطامی گفت: به اذعان صاحب نظران و کارشناسان حوزه‌های آب، نیرو و کشاورزی سدگدار خوش با ظرفیت ۶۵.۹ میلیون مترمکعب در سال از نگاه اکوسیستمی و کشاورزی و ایجاد اشتغال مولد چهره استان را دگرگون خواهد کرد.

نماینده مردم ایلام در مجلس اضافه کرد: از تلاش‌های «علیرضا نعمتی» معاون امور استان‌های سازمان برنامه بودجه کشور به خاطر دلسوزی و تلاش‌های بی وقفه برای این طرح تشکر و قدردانی می‌کنم.