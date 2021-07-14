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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۰۳

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین خبر داد؛

کشف بیش از ۱۲ کیلو تریاک از مسافر اتوبوس

کشف بیش از ۱۲ کیلو تریاک از مسافر اتوبوس

قزوین-جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری یک قاچاقچی مواد مخدر در پوشش مسافر اتوبوس و کشف ۱۲ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک از وی در قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین سرهنگ داوود عبدالمالکی با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با هدف جلوگیری از فعالیت سوداگران مرگ اقدام به کنترل خودروهای عبوری در عوارضی"قزوین-کرج" کرده و در این خصوص یک دستگاه اتوبوس مسافربری که عازم استان‌های غربی کشور بود را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف اتوبوس ضمن رعایت موازین شرعی اقدام به بازرسی از مسافران کرده و با استفاده از شگردهای پلیسی به یک نفر از مسافران مشکوک و برای بررسی بیشتر او را پیاده کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین بیان داشت: در بازرسی از لوازم و وسایل همراه مسافر مذکور ۱۲ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.

عبدالمالکی در پایان با اشاره به اینکه نیروی انتظامی با تلاش شبانه روزی از هیچ اقدامی برای برخورد با قاچاقچیان به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر دریغ نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: متهم به همراه مواد کشف شده با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 5257745

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