پیام مساعدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان دهنده وزش جریانات جنوبی طی امروز تا اواسط هفته آینده در استان بوشهر است.
وی اضافه کرد: از روز جمعه به تدریج ناپایداریهای جوی از سمت جنوب استان وارد خواهد شد و ناپایداریهای جوی متأثر از سیستمهای فصلی به وقوع خواهد پیوست.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: با توجه به این وضعیت وقوع رگبار پراکنده باران همراه با رعد و برق و گاهی وزش تند باد در نیمه جنوبی استان و در ارتفاعات دور از انتظار نیست.
وی خاطرنشان کرد: این شرایط تا اواسط هفته آینده نیز در بخشهایی از استان بخصوص نیمه جنوبی استان و ارتفاعات، در برخی ساعات ادامه خواهد داشت.
مساعدی تاکید کرد: برای ساعات آینده آسمان استان بوشهر صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: در این مدت جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا جنوب جنوب شرقی با سرعت هشت تا ۳۰ گاهی ۴۰ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
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