میانگین هدر رفت آب خراسان جنوبی 25 درصد است

محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه این شاخص نسبت به متوسط کشوری از رقم پایینی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته به طور متوسط 70 کیلو متر از شبکه توزیع شهرهای استان اصلاح شده اند که با اجرای این اصلاحات پرت آب از 34 درصد به 26 درصد کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با اشاره به وجود 1000 کیلو متر مربع شبکه توزیع اقطار بالای 63 میلیمتر در استان و محدودیت منابع مالی در این زمینه اذعان داشت: امیدواریم در چشم اندازی 10 ساله بتوانیم هدر رفت آب در خراسان جنوبی را به حداقل ممکن برسانیم.