به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید واعظ موسوی پیش از ظهر جمعه در نشست هم‌اندیشی شهید توفیقی که با حضور کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در محل زائرسرای رضوی مشهد مقدس برگزار شد، با اشاره به نقش پر رنگ زنان در تعالی و موفقیت مردان در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد: ثواب کارهای جهادی در عرصه‌های مختلف صرفاً برای آن جهادگر حاضر در میدان ثبت نمی‌شود بلکه برای همسر و همراه همیشگی آن جهادگر نیز نوشته خواهد شد.

استاد حوزه علمیه خراسان رضوی تصریح کرد: به زبان آوردن برخی کمبودهای مادی در تربیت و سرشت کودکان اثرگذار است و مادران به عنوان الگوی تربیتی باید نهایت دقت را در برقراری ارتباط به کار گیرند.

وی در ادامه افزود: زحمات چندین ساله مردان با هدف افتخار زنان در خانواده است و اصل روانشناسی نیز مبین این جمله می‌باشد.

حجت الاسلام واعظ موسوی بیان کرد:، جمله دوستت دارم آقایان به خانم‌ها و جمله «به تو افتخار می کنم» بانوان به همسرشان، دو کلید طلایی زندگی است.

خطیب آستان قدس رضوی گفت: در فرهنگ غرب نوجوانی از سیزده سالگی آغاز می‌شود و به نوزده سالگی ختم می‌شود و در این سن فرزندان پسر نیز به تأیید والدین نیاز دارند.

وی خاطر نشان کرد: تربیت دختران باید با در نظر گرفتن لطافت آنها انجام داد و تربیت پسران و دختران متفاوت است.

واعظ موسوی گفت: کلیپ قمه‌کشی که در چند روز گذشته در فضای مجازی منتشر شد و بازخورد فراوانی داشت از عوارض عدم تفاوت بین تربیت دخترانه و پسرانه است و این شبیه‌سازی رفتار پسرانه توسط آن دختر حاضر در صحنه توسعه بخش مردانه رفتار او بود.

استاد مسائل خانواده گفت: ابراز محبت به دختران و به زبان آوردن جملات لطیف و زیبا توسط والدین تقویت جنبه رفتاری و زنانه یک دختر است.

وی در ادامه افزود: یکی از وجوب شکل گرفتن و تربیت فرزند خوب و صالح عدم شکاف والدین است.

واعظ‌موسوی بیان کرد: اصل دوم به زبان آوردن جملات محبت‌آمیز و عاشقانه توسط والدین برای کودکان است، زیرا همه انسان‌ها محتاج دلبری و نگاه محبت‌آمیز هستند.